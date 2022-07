Spende an Förderverein für krebskranke Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Heimatverein mit der Narrenzunft Heudorf hat sich seit vielen Jahren dafür ausgesprochen, auf Gastgeschenke, zum Beispiel bei Narrentreffen, zu verzichten und das hier zusammenkommende Geld an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen zu spenden. Beim letzten Narrentreffen in Heudorf in 2020 kamen so circa 630 Euro zusammen. Der Ausschuss des Heimatvereines hat sich spontan dazu entschieden, den Betrag auf 1000 Euro aufzurunden. Leider hatten wir bis zum 3. Juli Corona-bedingt keine Möglichkeit, diesen Scheck persönlich zu übergeben. Horst Simschek, der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereines, nahm die Abordnung des Heimatvereins in Empfang und erläuterte der Delegation, wie und wo diese Spendengelder eingesetzt werden. Mit dem Motto „Mut-Hilfe-Hoffnung“ kämpft diese Institution unermüdlich und gemeinsam mit vielen Spendern gegen Krebs bei Kindern in enger Zusammenarbeit mit der Uni Tübingen.

Mit einem guten Gefühl, das genau richtige getan zu haben. Wir als gemeinnütziger Verein sind davon überzeugt, dass das Geld hier sehr gut angelegt ist. Trotz viel Leid durch Katastrophen und Krieg dürfen wir solche wichtigen Vereine nicht vergessen, die für viele betroffene Familien eine unbürokratische Hilfe bieten. Herr Simschek war sichtlich gerührt und hat sich bei der Abordnung bedankt.