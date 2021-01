Späh stellt neuen Vertriebs- und Marketingleiter ein

Bei der Firma Karl Späh in Scheer hat das neue Jahr mit personellen Veränderungen begonnen. Michael Renninger übernahm hat zum Jahreswechsel die Position als Vertriebs- und Marketingleiter übernommen. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Er trage somit die Gesamtverantwortung der strategischen und operativen Weiterentwicklung von Vertrieb und Marketing. Sein Fokus wird dabei auf der Steigerung und Verbesserung der Digitalisierung, der Kundenzufriedenheit sowie der zielgruppenspezifischen Kommunikation liegen.

Laut Einschätzung der Geschäftsführung bringt Michael Renninger einen umfassenden Erfahrungsschatz mit sich, der eine hervorragende Grundlage für die anstehenden Aufgaben bei Späh bilde. Zuvor war er bei verschiedenen mittelständischen Unternehmen im In- und Ausland in leitenden Positionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Einkauf tätig.

Mit dem Eintritt von Renniger ist die Struktur der leitenden Positionen verändert worden. Das teilt Marketing-Mitarbeiterin Denise Keller der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage mit. Zuvor hatte es eine Marketingleitung gegeben, die Marc Teufel parallel zu seiner Position als Personalleiter inne hatte. Teufel ist nun ausschließlich für das Personalwesen zuständig. Außerdem gab es mit Alexander Esser einen kaufmännischen Leiter, der den Bereich Vertrieb und Backoffice unter sich hatte. Esser hat das Unternehmen bereits Ende September vergangenen Jahres verlassen. Die Geschäftsführung hat dann die Vertriebs- und Marketingleitung zusammengelegt.

Die Späh-Gruppe mit vier Standorten in Deutschland und einer Niederlassung in China sowie rund 650 Beschäftigten bringt über 55 Jahre Erfahrung und Kompetenz in der mechanischen Verarbeitung von Gummi und Kunststoff mit. Diese werden hauptsächlich zu Dichtungen und anderen Zulieferteilen für den Technischen Handel und Industrie verarbeitet.