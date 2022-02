Späh stärkt sein Vertriebsteam

Die Späh-Unternehmensgruppe hat ihr Vertriebsteam durch zwei Neuzugänge gestärkt. Seit dem 1. Februar arbeiten Jürgen Millich und Bernd Rath für das Unternehmen, das in Scheer Dichtungen und Stanzteile herstellt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Als Vertriebsleiter wird Jürgen Millich mit seiner laut Mitteilung „umfangreichen Branchenerfahrung“ das Späh-Vertriebsteam führen und weiterentwickeln. Millich hat nach seinem Studium zum Ingenieur seine berufliche Karriere bei einer Tochterfirma von Metabo gestartet. Zuletzt war er in leitender Funktion im Verkauf des technischen Händlers Reiff tätig. In seiner neuen Funktion bei Späh berichtet er an die beiden Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, Sandra Späh und Wolfgang Hergeth. Jürgen Millich folgt damit auf Michael Renninger, der im Januar 2021 als Vertriebs- und Marketingleiter an Bord geholt worden war. Mittlerweile ist er nicht mehr bei Späh tätig. Die Marketingaufgaben übernimmt seither Denise Madlener, die auch zuvor schon in diesem Bereich tätig war.

Bernd Rath wurde im Bereich 3D als Business Unit Coordinator Additive Fertigung eingestellt. Seine Stärken liegen laut Mitteilung im Aufbau von neuen Märkten sowie im Projekt- und Leadmanagement auf nationaler und internationaler Ebene. Dies habe er durch seine jahrelange Erfahrung als Geschäftsführer und kaufmännischer Leiter in unterschiedlichen Unternehmen unter Beweis gestellt.

„Mit Jürgen Millich und Bernd Rath konnten wir hochqualifizierte Mitarbeiter für diese wichtige Positionen gewinnen, die sowohl langjährige Branchenerfahrung als auch gute Marktkenntnisse haben“, wird Sandra Späh zitiert. „Wir sind der Überzeugung, dass beide Mitarbeiter sehr gut in unser Team passen und einen signifikanten Beitrag zu unserer Wachstumsstrategie leisten werden“, so Wolfgang Hergeth.