Späh präsentiert sich auf Hannover-Messe

Die größte Industriemesse der Welt hat in der vergangenen Woche in Hannover stattgefunden. Die Späh-Unternehmensgruppe aus Scheer präsentierte sich am Gemeinschaftsstand der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben. „Die Hannover-Messe ist für uns das Messe-Highlight des Jahres“, sagt Geschäftsführerin Sandra Späh. In diesem Jahr wurden den Besuchern die neuen Produktionsverfahren 3-D-Druck und das 3-D-Wasserstrahlschneiden präsentiert.

Die für den Messeauftritt gesteckten Ziele wird das Unternehmen eigenen Angaben zufolge ziemlich sicher erreichen können. „Trotz oder gerade wegen der sehr guten Auftragslage ist es für uns wichtig, Kunden und Interessenten auf der Plattform Messe zu treffen“, sagt Sandra Späh.Neben Kunden und Interessenten besuchte in diesem Jahr der Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretär Thomas Bareiß den Stand des Unternehmens. Er zeigte sich über die Teilnahme der Betriebe aus seinem Wahlkreis erfreut: „Es ist schön zu sehen, was Unternehmen aus unserer Region alles leisten.“

Neben der Hannover Messe wird sich Späh auch auf der Achema ab dem 10. Juni präsentieren.