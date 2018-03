Späh-Mitarbeiter spenden für herzkranke Kinder

Die Firma Späh aus Scheer hat in diesem Jahr den gesamten Erlös ihrer Weihnachtstombola an den Verein ELHKE gespendet. Dieser unterstützt die herzkranken Kinder der Crona Klinik in Tübingen. Bei der Aktion kam eine Spendensumme in Höhe von insgesamt 2000 Euro zusammen.

Die Auszubildenden der Firma Späh durften den Scheck persönlich in der Klinik in Tübingen überreichen. Begleitet wurden sie von der Späh-Mitarbeiterin Heidi Stark, durch deren Hilfe das Spendenprojekt zustande gekommen war. Die Freude der Vereinsvorsitzenden war sehr groß. Im Rahmen der Spendenübergabe bekamen die Auszubildenden einen Einblick in die Klinikräume. Es gibt viele Dinge, für die die Klinik selbst kein Geld aufbringen kann, die jedoch sehr wichtig sind, um das Leben der Kinder ein bisschen zu erleichtern. Hier schreitet nun der Verein ELHKE zur Tat. Bereits einige Anschaffungen konnten finanziell unterstützt werden, wie beispielsweise diverse Spielsachen für die Kinder. Ebenso konnte der Verein spezielle Stühle, die die Behandlungen für die kleinen Patienten leichter machen, bereitstellen. Für die Klinik wäre dies aus eigenen Mitteln finanziell nicht möglich gewesen.

Die bisher größte Aktion des Vereins ist das Engagement von Clowns, die einmal in der Woche in der Klinik zu Besuch sind, um die Kinder aufzumuntern. Trotz der damit verbundenen hohen Kosten, ist es dem Verein sehr wichtig, das Engagement der Clowns weiterzuführen. Ein weiteres großes Projekt ist die kinderfreundliche Umgestaltung der Klinikzimmer.

Mithilfe der übergebenen Spendensumme kann die Firma Späh den Verein bei diesen geplanten Projekten unter die Arme greifen und hofft damit die Kinder in ihrem Klinik-Alltag ein Stückchen glücklicher zu machen.