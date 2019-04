Serge Deubou begrüßt Patienten in seiner Praxis

Die Handwerker und die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben sich ins Zeug gelegt und es geschafft: Pünktlich zur Neueröffnung der Praxis für Allgemeinmedizin sind alle Arbeiten abgeschlossen. Die EDV funktioniert und die neuen medizinischen Geräte sind angeschlossen. Am ersten offiziellen Arbeitstag am Montag hat Dr. Serge Deubou gleich einiges zu tun. Die ersten Patienten kommen zum Kennenlernen vorbei, andere möchten sich die Räume ansehen oder gleich untersucht werden.

Schon um kurz vor acht Uhr klingelt das Telefon am laufenden Band. Die medizinischen Fachangestellten Nicole Sigmund und Teresa Burgmaier vergeben Termine und informieren über den Arztwechsel in der Praxis am Mühlberg. Dr. Joachim Brummund ist vorbei gekommen, um seinem Nachfolger einen guten Start zu wünschen. „Die Schilder müssen noch ausgetauscht werden“, sagt er und zeigt lachend auf seinen Namen neben der Eingangstür. Vier Jahre lang hat er die Patienten in Scheer versorgt und betreut, nachdem er seine Praxis in Mengen aufgegeben hatte. „Jetzt ist aber wirklich Schluss.“

Laut Bürgermeister Lothar Fischer sind diese vier Jahre es für die Stadt Scheer essenziell wichtig gewesen. „Ohne diese Zeit, in der Herr Brummund die medizinische Versorgung aufrecht erhalten hat, wäre es uns wohl nicht gelungen, einen neuen Arzt zu finden“, sagt er. Auch so sei es nicht einfach gewesen. Mit der Hilfe des „Headhunters“ Roman Hadijo sei es dann aber gelungen. Serge Deubou, der in den vergangenen zwei Jahren am medizinischen Versorgungszentrum in Albstadt gearbeitet hat, hat Scheer am Ende den Vorzug vor einem weiteren Angebot gegeben. „Unser Vermittler hat schon weitere Aufträge von anderen Kommunen erhalten, die bei uns gefragt haben, wer da so erfolgreich unterwegs gewesen ist“, sagt Lothar Fischer.

Hausbesuche gehören dazu

In den kommenden Wochen will Serge Deubou seine Patienten im persönlichen Gespräch kennenlernen. „Auch, wenn Sie nur ein Rezept für ein Standardmedikament brauchen, ich möchte das mit ihnen besprechen“, sagt er. Neben den normalen Sprechzeiten wird der Allgemeinmediziner auch Hausbesuche machen. „Das gehört natürlich dazu, dass ich zu den Menschen komme, die nicht mobil sind, aber Hilfe brauchen“, sagt er.

Joachim Brummund trägt noch ein paar Dinge aus der Praxis, die ihm gehören. „Ich helfe natürlich gern weiter, wenn es Fragen bei der Abrechnung oder zu bestimmten Patienten gibt“, sagt er. „Ich bin froh, dass es eine so gute Lösung für Scheer gibt.“