Segensfeier statt Gottesdienst

Für 16 Kinder aus Scheer, Heudorf und Umgebung hat am vergangenen Samstag die Schulzeit begonnen. Die Einschulung ist ein Einschnitt im Leben eines Kindes und erfordert viel Mut – nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern, wie Schulleiter Alexander Speh laut einer Pressemitteilung in seiner Ansprache deutlich machte.

Das Thema „Mut“ hatten die Kindergärten in Scheer und Heudorf bereits vor den Sommerferien mit den Vorschülern aufgegriffen und in Zusammenarbeit mit Gemeindereferentin Claudia Roeder ein szenisches Spiel mit dem Titel „Mutig, mutig“ einstudiert, das im Rahmen der kirchlich-weltlichen Einschulungsfeier aufgeführt wurde. Aufgrund der aktuellen Pandemielage hatten Schule und Kirche entschieden, anstelle des traditionellen Einschulungsgottesdienstes in der Kirche eine Segensfeier für die Kinder zu veranstalten, die in Verbindung mit der eigentlichen Einschulungsfeier auf dem Schulhof stattfand und an der neben Pfarrer Wasswa und Gemeindereferentin Roeder auch Pfarrerin Stocker von der evangelischen Kirchengemeinde teilnahm, heißt es in der Mitteilung.

Nach der offiziellen Feier im Schulhof ging es für die neuen Erstklässler mit ihrer Lehrerin Alexandra Frank ins Klassenzimmer zur ersten Unterrichtsstunde. Dort wartete zudem eine Überraschung: Da lange unklar blieb, in welchem Rahmen die Einschulung stattfinden könnte, hatten die Zweitklässler gemeinsam mit ihrer Lehrerin Grace Ciesla anstelle eines Einschlungstheaters einen Film für die Erstklässler gedreht, der nun im Klassenzimmer gezeigt wurde und begeistert aufgenommen wurde.

Mit dem obligatorischen Klassenfoto endete der erste Schultag, zum Schluss wurde den „Neuen“ vom Schulförderverein ein Schul-T-Shirt geschenkt und somit auch die Aufnahme in die Schulgemeinschaft symbolisiert, bevor die Kinder dann endlich nach Hause zum Auspacken der Schultüten durften.