Schwerer Sturz vom Pedelec

Ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montag gegen 11.45 Uhr auf dem Gehweg der Sigmaringer Straße gestürzt, als er in Richtung Heudorf fuhr. Vermutlich kam der Mann durch den erhöhten Bordstein auf Höhe der Bushaltestelle ins Schleudern und stürzte in der Folge. Der 64-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und brachte ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens an dem Pedelec ist nicht bekannt.