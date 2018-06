Scheermer Bräutelzunft erzählt Fasnetsgeschichte

Bereits eine Woche, bevor die Stadt Scheer mit einem großen Festwochenende ihr 725-jähriges Bestehen feiert, laden die Mitglieder der Bräutelzunft zur Ausstellungseröffnung in ihre Zunftstube ein. Gemeinsam haben die Narren eine umfangreiche Ausstellung konzipiert, die das traditionelle Brauchtum erklärt und natürlich vor allem die Geschichte der Scheermer Fasnet erzählt. Am Sonntag, 13. Juli, wird die Ausstellung um 13 Uhr mit einer Vernissage feierlich eröffnet.

Zurückblicken und zeigen, wie schön und interessant die Scheermer Fasnet ist, das ist der Gedanke, der die Ausstellungmacher antreibt. „Wir möchten den Jugendlichen, die an der Fasnet mitmachen, erklären, woher diese Tradition kommt, was Fasnetsbrauchtum bedeutet. Mit den älteren Bürgern möchten wir uns erinnern und Erinnerungen austauschen“, erklärt Schriftführer Matthias Weckerle von der Scheermer Bräutelzunft. Die Ausstellung dürfte einen generationenübergreifend großen Bürgerkreis interessieren und vielen Besuchern neue Einblicke in die Welt der Fasnet gewähren.

Aus der Bräutelzunft arbeitet eine kleine Gruppe mit Anna Pröbstle zusammen. Sie plant die Konzeption der Ausstellung und gestaltet sie inhaltlich. Pröbstle hat Kunstgeschichte studiert und arbeitet im Museumsbereich. Nur am Wochenende ist sie in Scheer. Während der Woche setzen die Aktiven ihre Ideen um. Sie kümmern sich um die Logistik, transportieren Vitrinen, besorgen die Stellwände, richten den Ausstellungsraum ein.

Kaum war in diesem Jubiläumsjahr die Fasnet vorbei, hat sich die kleine Truppe formiert, um die Ausstellung zu konzipieren. Das eigene Archiv der Bräutelzunft gab nicht viel her, doch über Aufrufe und direkte Anfragen haben Organisatoren die Bürgerschaft mobilisiert. Es wurde in den privaten Archiven gestöbert, vor allem nach Bildern gesucht. Auch Gegenstände wurden für die Ausstellung ausgeliehen. „Wir haben Leute direkt angesprochen, von denen wir vermuteten, dass sie Bilder von früheren Fasnetereignissen haben. Es ist viel Material zusammengekommen“, berichtet Schriftführer Weckerle. Pröbstle hat alle alten Fotos digitalisiert. Parallel wird das zunfteigene Archiv nun angereichert, geordnet und systematisiert. „Wir haben die Ausstellung auch so gemacht, dass man sie bei anderen Anlässen oder an anderen Orten wieder zeigen kann“, erklärt Schriftführer Weckerle.

Der Rundgang durch die Ausstellung dürfte unter den Scheermern für viele Gespräche und das Aufkommen von Erinnerungen sorgen. Die Stellwände sind thematisch geordnet: Bräuteln am Fasnetsmontag, Umzug, Narrenbaumstecken, Aschermittwoch, der Umbau der Zunftstube – vieles ist mit Fotos und Zeitungsartikeln dokumentiert. Gegenstände wie Fanetsmasken, Schellen und Orden sowie mit Häsern eingekleidete Schaufensterpuppen erzählen auf ihre Weise vom traditionsreichen Fasnetstreiben in Scheer.

Bräutelzunft zeigt Film

Die Besucher werden sich auch Filme anschauen können: Zum letzten Jubiläum der Stadt hatten die Fasnetsleute ein Theater aufgeführt. Davon gibt es einen Film, der im Erdgeschoss der Zunftstube gezeigt wird. Es werden auch Filme aus den 60er-Jahren gezeigt. Schon jetzt freut sich die Scheermer Narrenzunft auf zahlreiche Besucher.

Die Ausstellung der Bräutelzunft ist in der Zunftstube am kommenden Sonntag, 13. Juli, zwischen 13 und 17 Uhr zu sehen. Am Wochenende des Stadtjubiläums: Freitag, 18. Juli von 17 bis 20 Uhr, am Samstag, 19. Juli von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 20. Juli von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.