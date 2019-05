Scheer muss den Haushaltsplan für die Neue Mitte noch einmal neu aufstellen

Nachdem die Stadt Scheer im April den Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ zugesagt bekommen hat, wird mit der Umsetzung des Projektes Neue Mitte schon in diesem Jahr begonnen. „Die Bagger werden dieses Jahr noch nicht anrollen, aber die Planung wird Geld kosten“, sagte Bürgermeister Lothar Fischer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Mittel für die Planungskosten müssen im Haushalt stehen. Dies war bis jetzt nicht der Fall, weil der Haushalt schon im März verabschiedet worden war.

Der Gemeinderat hob also den geltenden Beschluss über die Haushaltssatzung einstimmig auf. Der Stellenplan, der in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen worden ist, bleibe aber erhalten. Daran ändere sich ja nicht, so Fischer. Kämmerer Wolfgang Buck stellte den neuen Haushalt vor. Der Verwaltungshaushalt bleibt unverändert: Er hat ein Volumen von rund 6,5 Millionen Euro und erwirtschaftet eine Zuführungsrate in Höhe von 760 750 Euro für den Vermögenshaushalt. Das Gremium bestätigte den ursprünglichen Beschluss.

Die großen Änderungen wurden in den Vermögenshaushalt eingeschrieben. Das Volumen erhöht sich mit der Umsetzung der „Neuen Mitte“ von rund 2,7 Millionen Euro auf rund 3,17 Millionen Euro. Kämmerer Buck rechnete vor, dass in diesem Jahr die Ausgaben für das Projekt Neue Mitte bei rund 472 000 Euro liegen werden und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10,53 Millionen Euro in den Haushalt festgeschrieben wird. 2019 werden Einnahmen in Form von Zuschüssen in Höhe von 267 150 Euro erwartet. Die Eigenmittel der Stadt werden nicht ausreichen, um das Defizit im Vermögenshaushalt zu decken, so werden Kredite in Höhe von 871 390 Euro aufgenommen. Im ersten Haushalt lag die Kreditaufnahme bei 666 480 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich in diesem Jahr von 529 Euro auf 1072 Euro erhöhen. „Die Schulden steigen deutlich an, aber das wussten wir, als wir mit dem Projekt begonnen haben. Jetzt setzen wir es um“, sagte Fischer. Der neue Haushalt wurde einstimmig beschlossen.

Kämmerer Buck legte den Plan der Einnahmen und Ausgaben für Planung und Bau der Neuen Mitte für die nächsten Jahren vor. 2019 liegen die Zuschüsse bei 267 150 Euro und die Ausgaben bei 472 000 Euro. 2020 werden die Einnahmen bei 3,5 Millionen Euro und die Ausgaben bei 5,47 Millionen Euro liegen. 2021 werden die Einnahmen bei zwei Millionen Euro und die Ausgaben bei 2,85 Millionen Euro liegen. 2022 werden es 1,3 Millionen Euro Zuschüsse sein und 1,65 Millionen Euro Ausgaben. Im Jahr 2023 werden die letzten Zuschüsse in Höhe von 311 000 Euro fließen und die Ausgaben bei 500 000 Euro liegen. Also werden es insgesamt 7,44 Millionen Euro Zuschüsse und 11 Millionen Euro Ausgaben sein.

Der Bau der neuen Sporthalle und die Sanierung und Ausbau des Fruchtkastens zur Versammlungsstätte werden die Gemeinde also den Eigenanteil von rund 3,5 Millionen Euro kosten. Die Zuschüsse aus dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus, aus der Stadtsanierung, aus dem Ausgleichstopf und aus dem Programm Sportstätten-Bau unterstützen das Projekt.