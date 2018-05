Scheer lässt Stadtgeschichte neu schreiben

Mehrheitlich haben die Gemeinderäte der Stadt Scheer am Montag beschlossen, dass es sich lohnt, die Stadtgeschichte neu aufschreiben zu lassen. Die „Chronik der Stadt Scheer“, die Heimatforscher Walter Bleicher 1989 publiziert hat, ist nicht nur vergriffen, sondern weist auch in einigen Bereichen Schwächen auf.

„Die Stadt hat eine bedeutende Vergangenheit. Sie ist neben Sigmaringen und Meßkirch einer der drei Hochadelssitze, die wir im Landkreis haben. Ein weites Territorium gehörte dazu und wurde von hier aus verwaltet. Und das sieht man den stattlichen Bauten in Scheer an“, erklärte Kreisarchivar Edwin Weber den Gemeinderäten. „Wir haben kein Exemplar der Stadtchronik mehr, und müssen etwas machen“, hatte Bürgermeister Lothar Fischer in die Thematik eingeführt. Im Vergleich zur Bedeutung der Stadtgeschichte sei in den vergangenen 30 Jahren wenig darüber geforscht worden. Weber listete die wenigen Aufsätze auf, die es über Scheer gibt. Er erklärte die Schwächen der Bleicher-Chronik: Die Geschichte ist darin chronologisch, als Materialsammlung, ohne Angabe der Quellen, aufgeschrieben. Moderne Sozialfragen und die NS-Zeit sind komplett ausgeblendet.

Team arbeitet unter Schriftleiter

Weber zeigte die neuesten Publikationen aus Laiz, Sigmaringendorf und Herbertingen. Zeitgemäß sei, dass ein Team aus externen Autoren und Bürgern der Stadt zusammengestellt werde und unter einem Schriftleiter arbeite. In fundierten Aufsätzen werden die Themen der Stadtgeschichte aufgearbeitet, sodass sich der Leser gut zurecht finde. In der Bleicher-Chronik müsse der Leser mehrere Stellen zu dem Thema, das ihn interessiert, zusammensuchen. „Eine moderne Stadtgeschichte zu schreiben, ist ein Kraftakt, der drei oder vier Jahre Zeit braucht und rund 70 000 Euro kostet“, sagte er.

Bürgermeister Fischer stellte zwei Möglichkeiten vor: Man könne die veraltete Chronik von Walter Bleicher nachdrucken, dafür müsste man bei den Erben von Walter Bleicher die Rechte kaufen, oder man könne ein Autorenteam bilden und eine moderne Stadtgeschichte publizieren. Die Kosten könnten auf mehrere Haushalte verteilt werden. Aus dem Verkauf werde auch ein Teil des Geldes zurückfließen.

Rat Christoph Auer eröffnete die Debatte mit einer klaren Absage an das Projekt. Der Bedarf sei gedeckt und die Stadt solle für den Fall, dass jemand nach einer Chronik fragt, gebrauchte Exemplare zurückkaufen und verkaufen. „Mir reicht, was vorliegt“, sagte er. Auch Ewald Braig positionierte sich zunächst gegen ein neues Buch. Ihm würde es reichen, wenn immer wieder ein Aufsatz zu einem Thema, wie zum Beispiel zum Fruchtkasten, wenn er eingeweiht werde, erscheine. „Den Aufsatz lege ich dann in die Bleicher-Chronik hinten rein“, sagte er. Auer legte nach: Es könne nicht die Aufgabe der Gemeinde sein, ein Buch zu subventionieren, das auf dem Markt keine Chance habe.

Weber konterte, dass die Erforschung der Ortsgeschichte eine öffentliche Aufgabe ist. Es werde kein Verlag kommen und ein Buch darüber publizieren. Es gehöre zu den kulturellen Aufgaben der Kommune, die eigene Geschichte zu erforschen, so wie der Sportplatz unterhalten werde. Fischer argumentierte mit der Nachhaltigkeit am Beispiel des 725-Jubiläumsfestes der Stadt: „Was hat das gekostet? Und war nach zwei Tagen vorbei. Hier hätten wir ein Buch für lange Zeit“, sagte er.

Nichts Veraltetes nachdrucken

Die jüngeren Gemeinderäte sprachen sich für das neue Buch aus. Es sei wichtig, die bedeutende Stadtgeschichte so darzustellen, wie sie ist. Holger Gewandt sagte: „Ohne Anlass recherchiert niemand. Bisher ist die Stadtgeschichte nicht wissenschaftlich erforscht worden. Es gibt viele interessante Themen“, sagte er. Gerade die neuesten Ergebnisse über den Fruchtkasten, die Bauforscher Stefan Uhl vorgelegt habe, seien sehr spannend. Frank Lang argumentierte: „Neue Erkenntnisse sind es wert, eine neue Chronik zu schreiben.“ Doris Voggel war dagegen, 100 Exemplare einer veralteten Chronik nachzudrucken: „Lieber etwas Rechtes machen“, empfahl sie. Andreas Merk war derselben Meinung.

So zeichnete sich eine Mehrheit für ein neues Buch ab. Bürgermeister Fischer schlug vor, das Buchprojekt weiter zu verfolgen. Dem Beschlussvorschlag stimmten neun Räte zu, es gab eine Gegenstimme und eine Enthaltung. Bürgermeister Fischer kündigte an, mit Kreisarchivar Weber nach einem geeigneten Autorenteam zu schauen, die Honorare zu beziffern, weitere Informationen zu bürgerschaftlichem Engagement und Möglichkeiten einer zusätzlichen Finanzierung zu sammeln und in einer der nächsten Sitzungen erneut auf die Tagesordnung zu bringen.