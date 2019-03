Wer durch Scheer fährt oder geht, wird darüber informiert: Die Stadtkapelle Scheer veranstaltet im Juli nächsten Jahres ein Kreismusikfest, an den Ortseingängen hängen Plakate, die auf das Fest hinweisen. Vorher findet aber noch das Kreismusikfest im nahen Hohentengen statt, und zwar bereits in rund zwei Monaten.

In der Hauptversammlung des Blasmusikverbands Sigmaringen in Vilsingen und im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ stellten Christoph Ehm und Katharina Baumgart, die beiden Vorsitzenden der Stadtkapelle Scheer, erste Planungen vor. „Unser Motto ist ‚Musik vereint‘“, sagte Christoph Ehm. Wie er erläuterte, geht das Fest am Freitag, 10. Juli 2020, mit Sternmarsch und einem Gesamtspiel der Kapellen los, anschließend ist Stimmung im Festzelt angesagt. Am darauffolgenden Samstag gibt es ein Abendprogramm, hier sind bereits drei Bands gebucht. Am Festsonntag, 12. Juli, findet vormittags ein Wertungsspiel statt, mittags sind wieder ein Gesamtspiel und der Festumzug. Das Wertungsspiel findet in Sigmaringendorf statt, nicht in Scheer. Für abends ist derzeit nichts geplant: An dem Tag findet nämlich das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft in London statt.

Am Montagnachmittag gibt es Unterhaltung mit dem Kreisseniorenorchester, abends ist ein „Tag der Betriebe“ mit weiterer musikalischer Unterhaltung einer Blaskapelle geplant. „Es ist für alle etwas dabei“, resümierte Christoph Ehm.

Anlass für die Stadtkapelle, das Kreismusikfest auszurichten, ist ihr 140-jähriges Bestehen im Jahr 2020. „Das möchten wir feiern“, erklärte die Vorsitzende Katharina Baumgart. Wie sie bemerkte, habe der Verein noch andere Dinge für das Fest in der Schublade, das sei aber noch nicht spruchreif. Das Festzelt werde am selben Standort wie bei den OHA-Fasnetsfesten, also im Hofgarten, aufgestellt, kündigte Christoph Ehm an.

Der Musikverein 1819 Göge-Hohentengen veranstaltet sein Kreismusikfest im großen Rahmen. Befürchtungen, dass damit ein Maßstab gesetzt wird, den andere Kapellen wie beispielsweise die Stadtkapelle Scheer mit ihrem dann folgenden Kreismusikfest nicht erfüllen könnte, haben die Verantwortlichen nicht. „Das ist ja kein Wettbewerb“, betonte Christoph Ehm. Er verwies auch darauf, dass allein wegen der Örtlichkeit, also dem Standort des Festzelts in Scheer, der Rahmen begrenzt ist. Auch habe die Stadtkapelle Scheer etwa halb so viele aktive Musiker wie die Hohentenger Kapelle, macht er auf den Größenunterschied zwischen den beiden Vereine aufmerksam.

Vereinsübergreifende Hilfe

Ein Weg, wie Musikvereine Ereignisse wie das Kreismusikfest stemmen können, könnte eine vereinsübergreifende Zusammenarbeit sein. Darauf wies Roland Längle, Vorsitzender des Musikvereins Göge-Hohentengen, hin. Die Hohentenger hätten beim Kreismusikfest Ablach vor zwei Jahren geholfen, jetzt würden Ablacher Musiker die Hohentenger unterstützen. Auch die Stadtkapelle Scheer helfe beim jetzigen Kreismusikfest mit 20 Leuten mit. „Und so revanchieren wir uns auch in Scheer“, sagte Längle Hilfe beim Kreismusikfest 2020 zu. Roland Längle wertete diese vereinsübergreifende Zusammenarbeit positiv: „Das ist ein tolles Zeichen.“

Roland Längle stellte auch das Festprogramm für die Festtage 17. Mai bis 20. Mai vor. Unter anderem gibt es am Samstag das erste Internationale Oberschwaben-Tattoo, eine Musikshow mit Militärmusik. Für den Festzug am Sonntag werden mehr als 4000 Musiker und 83 Kapellen erwartet. Ursprünglich wollten laut Längle 100 Kapellen teilnehmen, doch aus Kapazitätsgründen gehe das nicht, der Umzug würde dann auch zu lang werden.

Zum zweitägigen Wertungsspiel haben sich 29 Kapellen angemeldet. Am Samstag findet dieses in der Göge-Halle Hohentengen statt, am Sonntag dann nicht nur in der Göge-Halle, sondern auch zusätzlich in der Ablachhalle Mengen. Die Musikkapelle Rulfingen werde die Hohentenger dabei unterstützen. Auch am Freitag und Montag wird gefeiert. Vorher findet am 13. April in der Göge-Halle ein Jubiläumsabend statt.