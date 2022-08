Freie Fahrt: Arbeiten an der B32 bei Scheer sind beendet

Freie Fahrt gibt es seit Montag wieder durch Scheer in Richtung Mengen. Die Bauarbeiten an der Bundesstraße sind beendet. Auf der Strecke wurde nach Angaben des Regierungspräsidiums Tübingen die Fahrbahn an mehreren Punkten saniert.

Der erste Bauabschnitt auf der B 32 war zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf, die Arbeiten dauerten zwei Wochen länger als zunächst vorgesehen. Im zweiten Bauabschnitt wurde die Fahrbahn zwischen Sigmaringendorf und Scheer saniert. Begonnen hatte die Sanierung bereits am 7. Juni.

Tempo 30 in den Orten

Die Umleitungen führten in dieser Zeit von Sigmaringen nach Scheer über die L 277 nach Bingen und Hitzkofen, anschließend über die L 455 ins Laucherthal und die K 8265 nach Scheer. Die Umleitung von Mengen nach Sigmaringen führt über die B 311 nach Rulfingen und Krauchenwies und über die L456 nach Sigmaringen.

In den Gemeinden wurden teilweise Tempo 30-Zonen eingerichtet, um den Lärmpegel durch den steigenden Verkehrsfluss zu regulieren.