Schauspieler gehen in ihren Rollen auf

Die Theatergruppe der Kukubü Scheer hat am vergangenen Samstag mit ihrem diesjähriges Theaterstück „Au Backe“ von Bernd Gombold in der Stadthalle Premiere gefeiert. Die Vorstellung war ausverkauft und die Besucher bereuten ihr Kommen nicht. Die Laiendarsteller glänzten und die vielen Proben haben sich gelohnt.

Zentrale Figuren dieses Lustspiels in drei Akten sind der Zahnarzt Dr. Klaus Fröhlich (Franz Lehr), seine vornehme Frau Ursula (Doris Voggel), die eigentlich Schauspielerin werden wollte, und deren Putzfrau Mona (Margit Erschig), welche mit ihrer Schulfreundin Britta (Elke Massion) vor über 30 Jahren darum gewettet hat, wer von beiden die bessere Partie macht.

Eben diese Britta taucht nun mit ihrem Mann Arnie (Harald Schierl), einem erfolgreichen Filmproduzenten, zu Besuch auf. Gott sei Dank sind die Fröhlichs passend in Urlaub gefahren, denn Mona hat sich all die Jahre als Frau Dr. Fröhlich ausgegeben, sodass sie diese Maskerade aufrechterhalten kann.

Doch dann stehen die Fröhlichs plötzlich wieder vor der Tür und als auch noch der Sohn der Fröhlichs, Kevin (Sven Schairer) und Monas Tochter Sandra (Laura Massion) auftauchen, ist guter Rat teuer. Und zu allem Überfluss taucht immer wieder Martin Schneider (Achim Haga) ein Patient mit starken Zahnschmerzen auf, der den Doktor sucht. Jeder einzelne der Schauspieler ging an diesem Abend in seiner Rolle regelrecht auf, was durch das Theaterpublikum in der Stadthalle Scheer entsprechend honoriert wurde.

Für all diejenigen, die jetzt noch Lust auf Theater bekommen haben, besteht noch die Möglichkeit, am kommenden Freitag, 25. November, und Samstag, 26. November, dieses Lustspiel zu sehen. Kartenreservierungen sind über die Homepage www.kukubue.de möglich, es gibt aber auch Karten an der Abendkasse. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr und Einlass ist um 18.30 Uhr.