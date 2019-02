Schüler sitzen auf neuen Stühlen an neuen Tischen

Seit vergangener Woche können sich die Grundschüler in Scheer über neue Tische, Stühle und Präsentationswände freuen. Die vier Klassenzimmer der Gräfin-Monika-Schule in Scheer sind mit neuen Möbeln ausgestattet worden.

Die alten Tische und Stühle wurden am vergangenen Samstag im Rahmen eines Flohmarkts verkauft, der Stuhl für einen Euro, der Tisch für drei Euro. „Die haben reißenden Absatz gefunden“, berichtet Schulleiter Alexander Speh. Nicht der komplette Bestand an alten Möbeln ist verkauft worden. „Es gab einen Teil, den wir als Reserve aufgehoben haben“, sagt Speh.

Es war an der Zeit, die alten Möbel auszutauschen. „Sie waren einfach abgenutzt“, erläutert der Schulleiter. Teils dürften die alten Möbel sehr alt gewesen sein. Bürgermeister Lothar Fischer habe beispielsweise gesagt, dass er selbst als Schüler noch an manchen der Tische und Stühle gesessen sei, bemerkt Speh mit einem Lächeln. 96 Tische und Stühle laut Speh schaffte die Stadt als Schulträger an, dazu 16 sogenannte Aktivhocker für die Schüler, auch bekamen die Klassenzimmer jeweils eine große Präsentationswand. Die Kosten belaufen sich auf 43 778 Euro, die die Stadt alleine trägt, einen Zuschuss gibt es nicht. Montiert und aufgestellt wurden die neuen Möbel in der vergangenen Woche.

Kollegium wählt mit aus

Dass die Schule neue Tische und Stühle benötigt, ist schon länger ein Thema in Scheer gewesen. Die Anschaffung habe sich längere Zeit hingezogen, wie Alexander Speh sich erinnert. Teils lag es auch am neuen Lehrerkollegium – vor anderthalb Jahren wechselte mit Ausnahme einer Sportlehrerin das komplette Lehrerkollegium durch. Das vorherige Kollegium habe die Entscheidung, welche neuen Möbel gekauft werden, nicht mehr mittreffen wollen, eben weil man wusste, dass bald ein neues Kollegium kommt. „Wir sind heute sehr dankbar, dass wir als neues Kollegium ein Mitspracherecht hatten“, ist Alexander Speh darüber froh. Schließlich handelt es sich bei der Anschaffung von Tischen und Stühlen für eine Schule nicht nur um den bloßen Kauf von Möbeln, sondern auch pädagogische Konzepte und Ideen sollen mit den Möbeln umgesetzt werden, entsprechend gibt es auch eine größere Auswahl an verschiedenen Schulmöbeln. Speh gibt ein Beispiel: So könne man auch Regale anschaffen, in denen die Schüler ihre Schulranzen unterbringen – doch es gab aber den Wunsch, dass die Schulranzen weiterhin am Sitzplatz der Schüler deponiert werden. Mit der vorhandenen technischen Ausstattung unterdessen ist Speh zufrieden. Es gebe einen Computerraum für den Schulunterricht mit 20 Laptops, ebenfalls einen drahtlosen Internetzugang im Schulhaus. „Da sind wir relativ gut ausgestattet“, stellt Speh fest.

Das Kollegium besteht aus sieben Lehrern, inklusive der katholischen Gemeindereferentin als Religionslehrerin. Die Zusammenarbeit in dem Kollegium bezeichnet Speh als sehr gut. Er habe das Gefühl, dass hier ein Kollegium zusammengefunden habe, in dem es ein gemeinsames Gefühl dafür gebe, wie Schule gestaltet werden soll. „Es ist ganz viel Einigkeit da“, sagt Alexander Speh.

Knapp 70 Schüler lernen in der Schule. Sorgen um den Bestand der Schule macht sich der Rektor nicht. „Da bin ich sehr, sehr optimistisch“, sagt Speh, und verweist auf das voll besetzte Kinderhaus. Für den 20. Juli ist ein Schulfest geplant. Dann gibt es auch die Möglichkeit, die neu ausgestatteten Klassenzimmer zu besichtigen.