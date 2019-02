Schüler nehmen den Sound für ihren Trickfilm auf

Schüler der Gräfin-Monika-Grundschule Scheer nehmen im Faust-Tonstudio einen eigenen Trickfilm auf. Von der Idee bis zum fertigen Produkt machen sie unter Anleitung von Monika Nuber und Joachim Irmler alles selbst. Im Sommer soll der Trickfilm vorgestellt werden.

Es ist ein langer Weg von der Idee bis zum rund zehnminütigen Trickfilm. Vier bis sechs Nachmittage kommen die Kinder von der Nachmittagsbetreuung der Grundschule ins Studio und staunen, wie viel es zu tun gibt. Andere Wege in Scheer sind allerdings weniger lang, so haben Bürgermeister Lothar Fischer und Schulleiter Alexander Speh dafür gesorgt, dass das am Ort vorhandene Potenzial eines professionellen Tonstudios auch von den Jüngsten genutzt werden kann.

Nachmittagsbetreuerin Hermine Droxner kam am zweiten Tag der Entstehung mit zehn Kindern aus den ersten bis vierten Klassen ins Studio. An diesem Tag machten die Jungkünstler die Geräusche. Die Mikrofonanlage schwebte über die in einer Runde sitzenden Kinder. Ein Junge stieg in einen Eimer und ging erst langsam, dann schneller auf Kies, ein Mädchen lief erst alleine, dann parallel mit den Schritten: Hänsel und Gretel gehen durch den Wald. Alle anderen blieben mucksmäuschenstill. Danach zerknackten sie erst kleine Holzstöckchen, dann größere. Immer wieder kommt Joachim Irmler, der im Nebenraum die Aufnahme steuert und lässt einzelne Sequenzen wiederholen. Später heulten die Kinder wie Wölfe oder grunzten wie Wildschweine, auch Füchse, Uhus und Krähen gaben mehr oder weniger natürliche Töne von sich. Jetzt fingen alle an zu lachen, was Leni, die „die Tiere“ dirigierte, unterband: „Hey, ihr dürft nicht lachen, das ist wirklich nicht gut für den Film!“

Lied wird eingefügt

Die vielseitige Künstlerin Monika Nuber lenkt geduldig die jungen Kreativen. Sie ist unter anderem Videokünstlerin und im Produzieren von Trickfilmen versiert. Beim ersten Mal hatte sie die Kinder ein Thema finden lassen: „Während die Ideen nur so sprudelten, summte ein Kind das Lied von Hänsel und Gretel.“ Alle fanden dieses Märchen gut. Zuerst malte jeder eine Figur oder eine Szene: Neben Hänsel und Gretel sind das die Hexe, das Hexenhaus, die Mutter, der Mond oder der Wald. Spezielle Vorgaben bekamen die Schüler nicht, dennoch kamen Bilder der ganzen Geschichte zusammen. Später werden sie fotografiert und zum Leben erweckt. Auch wie diese Animation funktioniert, wird dann vermittelt. Dass aber ein Film längst nicht nur aus Bildern besteht, verstanden die Videokünstler schnell. Nachdem einzelne Geräusche eingespielt waren, sangen die Kinder das ihnen bekannte Lied von „Hänsel und Gretel“. Eine andere Version des Liedes, so Nuber, werden sie aber auch noch singen und dann entscheiden, was besser zu den Bildern und der Stimmung passt.

Die Jungen haben offensichtlich Spaß dabei und so ganz nebenbei lernen sie, dass selbst kurze Filme mit viel Aufwand gemacht werden und hinter jedem Ton im Vorder- oder Hintergrund eine bewusste Einspielung oder Entscheidung steckt. Ob die Intention beim Zuschauer die gleiche Wirkung erzeugen kann, wird sich zeigen. Die Trickfilmer freuen sich schon darauf.