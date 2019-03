Sauer macht tatsächlich lustig

Der Kunst- und Kulturbühne Scheer ist ein besonderer Coup gelungen: Die Verantwortlichen konnten den bekannten Kabarettisten Frank Sauer für eine Veranstaltung nach Scheer holen. Mit seinem Tourprogramm „Scharf angemacht“ erfreute er die Zuschauer am Samstagabend in der Stadthalle in Scheer.

Seit über 20 Jahren ist der gebürtige Berliner als Kabarettist, Comedian und Moderator in ganz Deutschland unterwegs. Mit mehrfach ausgezeichneten Soloprogrammen konnte Sauer bislang viele Zuschauer begeistern. Auf vielen bekannten Kleinkunstbühnen, unter anderem in fast allen deutschen Großstädten, ist Frank Sauer zuhause und wird im Fachjargon sogar als Hochgeschwindigkeitskabarettist bezeichnet. Das neue Solo-Programm „Scharf angemacht – Die besten Rezepte für Beziehungssalat“ sorgte auch in Scheer für viele Lachsalven.

Tipps für Paare

Die Besucher brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Frank Sauer zeigte sich als ein Meister der Andeutungen und überzeugte als trickreicher Wortjongleur. Er plauderte munter drauf los, hatte manch fachmännischen Beziehungstipp auf Lager und tänzelte mit Intelligenz, Charme, Sex-Appeal und Witz leichtfüßig durch das Dickicht von Paarungsökonomie, Trennungsphantomschmerz und Nebenbeziehungschaos. Eine Tour d'Amour jenseits von Ehe-Bashing und Klischee-Totreiting. Sogar das Liebesleben der australischen Beutelmaus und des geschlechtslosen Bananenkäfers kam dabei in Scheer ausgiebig zur Sprache.

In dem gut zweistündigen Programm bleibt kein Auge trocken. Sauer spricht und singt alles an rund um die Beziehung zwischen Mann und Frau und deckt schonungslos die alltäglichen Beziehungsrituale auf. So mancher erkannte sich und seine Eigenheiten oder Macken im Beziehungsleben wieder.

Ob Männer besser einparken können oder Frauen, ist Frank Sauer ziemlich wurscht. Bei diesem Programm kommen beide Geschlechter gleich gut oder schlecht weg. Alles in allem ein gelungener Abend in Scheer, der allerdings mehr Besucher verdient gehabt hätte.