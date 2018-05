Samstagabend müssen Gäste abgewiesen werden

Die Narren haben auch an diesem Wochenende beim OHA-Fest in Scheer am Freitag- sowie am Samstagabend den Gastgebern die Türen eingerannt. So war bei der Partynacht am Samstagabend bereits gegen 21.30 Uhr Schicht im Schacht und niemand wurde mehr in das volle Festzelt im Hofgarten gelassen. Die Stimmung mit DJ Tropicana und den angereisten Guggenmusiken war ausgelassen und gut.

Laut Zunftmeister Uwe Lang von der Bräutelzunft Scheer und Bürgermeister Lothar Fischer sind die beiden Partyabende größtenteils friedlich verlaufen. „Wenn so viele Menschen bei alkoholischen Getränken aufeinander treffen, kann immer schnell etwas passieren“, sagt Fischer. So hätte es zwar keine großen Schlägereien, aber doch kleine Zwischenfälle gegeben, sodass auch Verletzte zum Nähen von Wunden ins Krankenhaus hätten gebracht werden müssen. „Gut war, dass die Polizei mit zeitweise 20 Kräften in Scheer vor Ort war und starke Präsenz gezeigt hat“, sagt der Bürgermeister. „Das hat definitiv eine abschreckende und beruhigende Weirkung gehabt.“ Daniela Kellermann, Obermußbrennerin der Bräutelzunft Scheer, ist begeistert vom Verlauf der vergangenen beiden Partyabende: „Es war wirklich alles in Ordnung. Ich glaube, die Stimmung war ganz gut und auch unser Team hat super zusammengearbeitet“, sagt sie. Neben DJ Tropicana hatten auch noch die Blechrebellen aus Ostrach sowie die extra aus der Schweiz angereisten „Man Power - Guggemusigmoslig“ einen stimmungsvollen Auftriff auf der DJ-Bühne, der jeweils mit einem Auszug der Musikanten aus dem Zelt endete.