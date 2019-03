Ruediger Dahlke: Fleisch- und Milchprodukte machen krank

Die Gesundheit von Körper und Geist steht im Mittelpunkt einer Gesundheitsmesse, die die Späh-Unternehmensgruppe aus Scheer am Sonntag, 17. März, in der Sigmaringer Stadthalle aurichtet. Die Unternehmensführung hat laut eigenen Aussagen „Gesundheit“ als Megatrend für sich und ihre Mitarbeiter entdeckt und möchte nun auch in der breiten Bevölkerung das Interesse daran wecken. Einer der Referenten ist Dr. Ruediger Dahlke ist Arzt, Homöopath, Seminarleiter und Bestsellerautor, vor allem in den Bereichen ganzheitliche Psychosomatik, vegane Ernährung und spirituelles Weltbild. Schriftlich hat er auf die Fragen von Jennifer Kuhlmann geantwortet.

Beim Feel-Good-Festival der Firma Späh in Sigmaringen werden Sie über „Peacefood“ reden. Könnten Sie kurz beschreiben, worum es sich dabei handelt?

Peacefood meint pflanzlich-vollwertige Ernährung, die wissenschaftlich gut belegt ist. Übersetzt heißt es Friedensessen, und tatsächlich zielt es darauf Frieden zu schließen zwischen der eigenen Seele und dem Immunsystem, aber auch zwischen den Welten und nicht länger dazu beizutragen, dass wir in den ärmsten Ländern den zum Teil noch Hungernden die Nahrung als Futter für die Schlachttiere in unseren Massentier-Zucht-Häusern wegzukaufen und die Umwelt nicht so gnadenlos zu belasten, wie das durch Fleischkonsum geschieht und Abstand zu nehmen von der unsäglichen Tierquälerei in der Massenproduktion von Fleisch.

Was sind die wichtigsten Regeln oder Tipps, an die man sich bei einer Ernährung mit Peacefood halten sollte?

Nichts Giftiges, Gefährliches und Schädliches mehr zu essen, was bedeutet keinerlei Tierprotein mehr zu sich nehmen, denn 93 Prozent der aufgenommenen Gifte stammen aus Tierprotein. Sich möglich viel Frischkost mit genügend Bio-Photonen, dem Leuchten des Lebens, zu genehmigen. Ich setze noch ein Glanzlicht darauf, indem ich die kleine Pille Amorex einnehme, die mir das richtige Vitamin B12, aber auch B6 für die Träume, vor allem aber auch die Vorstufen von Serotonin und Dopamin zuführt.

Wie schnell können Menschen, die Ihre Ernährung umstellen, mit einer Wirkung rechnen?

Die allermeisten fühlen sich rasch sehr viel leichter und erleichtert, haben schon gleich kein Völlegefühl mehr und die Entzündungsbereitschaft im Organismus sinkt.

Funktioniert das auch, wenn ich bereits an einer Krankheit leide?

Ja, natürlich, Rheuma und Hochdruck, Gicht und Allergien werden rasch besser oder verschwinden ganz. Selbst bei Krebs ist „Peacefood“ eine gute Unterstützung und Herzkrankheiten lassen sich damit überhaupt vermeiden.

Wie sind Sie zu der Überzeugung gekommen, dass Fleisch- und Milchprodukte krank machen?

Das hat sich aus wissenschaftlichen Studien ergeben wie der China-Study von Colin Campbell, aber auch der von Dr. Caldwell Esselstyn von der Cleveland-Klinik.

Wenn ich das richtig verstanden habe, praktizieren Sie nicht mehr als Arzt, sondern bieten in Ihrem Institut vor allem Ausbildungen, Seminare und Vorträge an. Wie ist es dazu gekommen?

Das stimmt im Wesentlichen, wenn ich auch noch viele Fastenseminare in TamanGa – unserem Seminar-Zentrum und Heilungsbiotop in der Südsteiermark – halte. Über Ausbildungen, Seminare, Vorträge und vor allem die Webinare über unsere Online-Portal Lebenswandelschule.com erreiche ich viel mehr Menschen und kann vor allem auch junge Leute ausbilden.

Auf wie viel Skepsis stoßen Sie bei Ihren Seminarteilnehmern oder dem Publikum in Vorträgen?

In Seminaren und Vorträgen stoße ich kaum auf Widerstände, eher in Sozialen Netzwerken wie Facebook.

Wie lassen sich Skeptiker überzeugen?

Manche mit Studien, andere über das eigene gute Beispiel, nicht wenige durch gute Argumente in Büchern und Filmen.

Sie haben 2013 den Satirepreis „Goldenes Brett vorm Kopf“ für den haarsträubendsten pseudowissenschaftlichen Beitrag des Jahres bekommen. Wie ist der Preis einzuordnen und hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Der stammt von so einem altbackenen Skeptiker-Verein. Die sind so daneben und an der alten Physik hängen geblieben, dass ich das als echte Auszeichnung sehe. Tatsächlich haben sie schon einige wundervolle Leute, die ich schätze, mit ihrem Preis beehrt. Es wäre im Gegenteil entsetzlich, von dermaßen unterbelichteten Leuten geschätzt zu werden.

Ihrem Terminkalender zufolge sind Sie derzeit sehr gefragt. Lässt sich eine Tendenz der Menschen ausmachen, sich verstärkt mit solchen Themen zu beschäftigen, die Sie vermitteln?

Das Interesse für meine bis in spirituelle Bereiche reichende Psychosomatik ist schon lange vorhanden. Mein Buch „Krankheit als Weg“ ist seit 1983, also seit seinem Erscheinen ein Millionen-Bestseller. Meine „Peacefood“-Kochbücher haben wesentlich zur veganen Ausrichtung immer breiterer Bevölkerungskreise beigetragen. Und Ähnliches versuche ich auch für die Spielfilm-Therapie wie in „Hollywood-Therapie – was Spielfilme über unsere Seele verraten“ zu erreichen. Tatsächlich habe ich in meinen über 40 Arztjahren viel mehr Filme als Pharmaka verschrieben. Nach meinen Erfahrungen ist das Interesse an Komplementär-Medizin und Spiritualität seit Anfang der 1980er-Jahre stetig gestiegen.