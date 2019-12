Rosa Beller nimmt das Leben mit Humor

Rosa Beller hat im Kreise ihrer Familie den 100. Geburtstag gefeiert. Die Gemeinde hat ihr zu diesem Ehrentag einen Baum gepflanzt. Gewünscht hat sie sich einen Apfelbaum, der jetzt am alten Sportplatz gegenüber von Schloss Bartelstein steht. Rosa Beller ist bei guter Gesundheit, bewegt sich mit dem Rollator und liest jeden Tag. Sie liest die Schwäbische Zeitung und ist politisch interessiert. In den vergangenen Jahren habe sie sich vor allem mit dem Brexit beschäftigt. Aber auch über Dinge, die in der Region passieren und über die Natur habe sie sich informiert, erklärt die rüstige 100-Jährige.

Rosa Beller ist in Bad Saulgau als Rosa Barth geboren. Dort ging sie acht Jahre in die Volksschule, nahm Kurse in Stenografie, Maschineschreiben und Musik bei den Schwestern in Sießen. Sie hätte dort auch gerne das Mädchenpensionat besucht, weil sie eine begabte Schülerin war, doch das war nicht möglich, weil das Geld dafür nicht ausreichte. Diese Erinnerung ist immer noch präsent, deshalb hat sie ihren 100. Geburtstag im Café des Sießener Klosters gefeiert.

Rosa Barth machte eine kaufmännische Lehre im Saulgauer Autohaus Hauser und war dann Bürokauffrau. Danach hat sie in Ravensburg und in Saulgau gearbeitet. Sie sparte für eine schöne Aussteuer. Sie hatte schon ein bisschen Geld zusammengetragen, da empfahl ihr Vater, Äcker damit zu kaufen, die in der Nachbarschaft gerade zum Kauf angeboten wurden. Sie lehnte ab: „Ich brauche keine Äcker, ich möchte eine schöne Aussteuer“, sagte sie. Dann kam die Währungsreform und das angesparte Geld sei über Nacht vernichtet gewesen. „Das war damals ein Fehler, ich hätte die Äcker kaufen sollen“, sagt Rosa Beller heute mit Humor.

Sie lacht viel und gern über die Vergangenheit. Im Gespräch erzählte sie, dass sie sich gerade mit Josef Beller verlobt hatte, als er eingezogen wurde. Sie habe ihn gemocht, weil er musizierte und lustig war. Er hatte bereits eine Stelle in einer Berliner Papierfabrik zugesagt bekommen, da brach der Zweite Weltkrieg aus. Er war in den darauffolgenden Jahren als Soldat in Russland und Italien.

Zum Glück passte das Kleid

Seine Mutter sei jeden Tag zu einem Bildstock gegangen und habe dort intensiv gebetet. „Ich habe immer gehofft, er kommt gut durch den Krieg“, erinnert sich Rosa Beller. Sie haben sich während des Kriegs geschrieben. Dann war der Krieg endlich vorbei, Josef Beller war kurz in russischer Kriegsgefangenschaft und kehrte 1946 nach Hause zurück. „Wir waren uns durch die lange Trennung ein bisschen fremd geworden“, erinnert sie sich. Es brauchte ein wenig Zeit, um einander wiederzufinden, was funktioniert hat. Ihre Hochzeit hat unter den bescheidenen Verhältnissen der unmittelbaren Nachkriegszeit stattgefunden. Im Oktober 1947 heiratete das junge Paar im kleinen Familienkreis. Und wieder muss Rosa Beller bei der Erinnerung an die Vergangenheit lachen. Die Familien haben damals die Lebensmittelkarten zusammengelegt, um die Zutaten für das Hochzeitsmenü kaufen zu können. Es gab einen kleinen Braten, Blaukraut und Spätzle. Ein Brautkleid konnte Rosa Beller nicht schneidern lassen, eine Bekannte lieh ihr aber ein Brautkleid und alles, was dazugehörte. Das Kleid passte zum Glück.

Im Gegensatz dazu wurde für den Bräutigam ein Anzug gefunden, der viel zu groß war. Die Mutter des Bräutigams trennte den Stoff von Kissen ab und fütterte den Anzug damit, so passte er einigermaßen. „Und ich hatte einen stattlicheren Bräutigam“, lacht die Hundertjährige. Josef Beller war nämlich sehr abgemagert vom Krieg zurückgekommen. Eine weitere Hürde war es damals auch, einen schönen Ehering zu bekommen. Rosa Beller wünschte sich jedoch einen solchen Ring. So entwendete sie den Ehering ihres Vaters, der ihn sowieso nie trug, und tauschte ihn im Juweliergeschäft gegen neue Trauringe ein. Der Vater merkte es am Tag der Hochzeit, als er seinen Ring suchte. Da musste Rosa Beller gestehen, dass sie ihn entwendet hatte. „Er hat sich geärgert, dann hat er sich eingefügt“, erinnert sich Rosa Beller und lacht wieder.

Das junge Paar zog 1953 nach Scheer und baute bereits 1957 ein eigenes Haus. Es kamen sechs Kinder auf die Welt. Heute hat Rosa Beller zudem noch sechs Enkel und sechs Urenkel und lebt noch immer in ihrem Haus. 1996 ist ihr Mann gestorben. Zwei Töchter sind zu ihr gezogen, der Sohn wohnt nebenan, so werde sie liebevoll umsorgt.