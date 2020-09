Polizei löst in Scheer eine private Technoparty auf

In den frühen Samstagmorgenstunden waren laut Polizei in Scheer und Sigmaringendorf die lauten Bässe von Technomusik zu hören. Bis es hell wurde, konnte die Polizei die Örtlichkeit nicht lokalisieren. Es wurde dann festgestellt, dass in Scheer am Grillplatz Krottenbach etwa 20 Personen eine Privatparty feierten. Bürgermeister Fischer ordnete in seiner Eigenschaft als Leiter der Ortspolizeibehörde persönlich den Abbau der Musikanlage an, heißt es im Bericht der Polizei. Sollte es weiter zu Ruhestörungen kommen, wurde den Anwesenden ein Platzverweis angedroht. Bei diversen Durchsuchungen wurden bei sechs anwesenden Personen Betäubungsmittel gefunden. Diesbezügliche Ermittlungen schließen sich an. Die Veranstalterin der Party muss laut Polizei mit einer Anzeige wegen Ruhestörung rechnen.