Polizei folgt Dieben bis nach Ulm

Dank eines Trackingsystems konnten zwei Diebe, die am Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße in Scheer eine Tasche aus einem Auto gestohlen hatten, kurze Zeit später in Ulm gestoppt und der Tat überführt werden. Das teilt die Polizei mit. Die beiden Männer im Alter von 32 und 48 Jahren stahlen am frühen Mittwoch die Tasche aus dem Wagen. Der Besitzer der Tasche bemerkte das Fehlen kurze Zeit drauf. Da er mithilfe einer installierten Tracking-App auf einen in der Nähe befindlichen Klein-Lastwagen aufmerksam wurde, hatte er die beiden darin befindlichen Männer schnell im Verdacht. Er meldete den Vorfall der Polizei, welche den inzwischen davongefahrenen Wagen in Ulm stoppte und überprüfte. Dabei fanden die Beamten beim Wagen die Tasche samt Inhalt. Auf die Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu.