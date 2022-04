Pflanzaktion am Ufer der Donau

In Kooperation mit den Anglern aus Scheer sollen am Samstag, 23.April, ab 9 Uhr im Bereich „Olber“ neue Pflanzen gepflanzt und mit Drahthosen versehen werden. Im Rahmen der Gewässeruntersuchung aus den Jahren 2020/2021 wurden verschiedene Maßnahmen angedacht, um den Lebensraum der Tiere im Gewässer der Donau aufzuwerten. Neben den Buhnen und der Totholzeinbringung in die Donau am Sportplatz soll auch diese zusätzliche Uferbepflanzung der Umwelt nützen. Mit Büschen, Pappeln,Stileichen und anderen Pflanzen soll das Gewässer besser beschattet werden und auch als Unterstand dienen. Die Pflanzen werden vom Landesbetrieb Gewässer gestellt. Eine rege Teilnahme bei der Aktion ist erforderlich, sodass alle Pflanzen gesetzt und geschützt werden können. Treffpunkt ist um 9 Uhr am NABU-Schild gegenüber der Tankstelle Weckerle. Bitte notwendiges Handwerkszeug zum Ausheben mitbringen.