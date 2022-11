Neuer Penny-Markt öffnet noch im November

Die Handwerker haben in den vergangenen Wochen in Scheer einen ordentlichen Endspurt hingelegt. Was angesichts der aktuellen Lage mit Lieferengpässen und Fachkräftemangel fast unmöglich erschien, ist auf diese Weise gelungen: Der Penny-Markt wird fristgerecht fertiggestellt und kann am kommenden Dienstag, 29. November, seine Türen für Kunden öffnen.

Kniffelige Projekte sind sein Ding

Eigentlich mag der Mengener Architekt Patrick Dorn berufliche Herausforderungen. „Wenn ein Projekt etwas kniffelig ist, macht es mir Spaß, eine gute Lösung zu finden“, sagt er.

Gemeinsam mit den Verantwortlichen von Penny, der Stadtverwaltung Scheer und Investor Achim Röder von der Externi Wohn- und Gewerbebau GmbH & Co. KG aus Neu-Ulm sei es gelungen, einen Verbrauchermarkt zu entwerfen, der genau auf das Grundstück zwischen Schlossberg und Bundesstraße in der Ortsmitte von Scheer passt.

Wir können stolz sein, dass wir alles in sechs Monaten Bauzeit geschafft haben. Patrick Dorn

Was er dann aber als Bauleiter während der Baumaßnahme erleben durfte, sei ebenfalls ziemlich herausfordernd gewesen. Lieferengpässe, Handwerkermangel und Kostenexplosionen sind da die Stichworte. „Wir können wirklich stolz sein, dass wir alles trotzdem in sechs Monaten reiner Bauzeit geschafft haben“, sagt er.

Dafür seien aber diverse zusätzliche Absprachen und Improvisationen nötig gewesen. „Hinzu kam ja auch noch die Lage des Grundstücks“, fügt Investor Achim Röder hinzu. „Wir hatten gar keinen Platz für die Baustelle und es kam auch noch der Bau der Abbiegespur hinzu, der den Bauablauf gestört und viel Organisation erfordert hat.“

Der Anlieferbereich verläuft parallel zur Bundesstraße. Die Lastwagen müssen in die „Rote Steige“ einbiegen und dann rückwärts an die Rampe fahren. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Der Penny-Markt in Scheer entspricht dem neuen Marktkonzept, zu dem neben der Holzfassade auch Verkaufsinseln, breitere Gänge und eine offene Decke mit Blick auf die Technik gehört.

Als einer der ersten Märkte erhält er den Goldstatus nach den DGNB-Zertifizierungskriterien für nachhaltiges Bauen. „Das bedeutet, dass alle Baumaterialien den nachhaltigen Standards entsprechen müssen“, so Dorn. „Wenn da etwas nicht lieferbar ist, muss man nach passenden Alternativen suchen.“ Die seien aber oft nicht günstiger.

„Auch viele andere Materialien sind nochmal im Preis gestiegen“, sagt Achim Röder. Es sei zwar noch nicht alles schlussgerechnet worden, aber er könne schon recht sicher sagen, dass sich die ursprünglich auf 3,3 Millionen Euro geplanten Investitionskosten noch einmal um 100.000 Euro erhöht haben. In seinen Augen hätte es aber auch noch schlimmer kommen können.

Neues Marktkonzept

Mit dem Ergebnis sind nicht nur Investor und Architekt zufrieden. „An Anfang konnte ich mir nicht vorstellen, wie ein Penny-Markt auf dem dreieckig zulaufenden Grundstück Platz haben soll“, gibt Penny-Bezirksleiter Andreas Kowol-Haug zu.

„Aber das Grundstück wurde wirklich gut ausgenutzt und im Verkaufsraum merkt man kaum, dass etwas anders ist als in anderen Märkten.“ Er behält gerade beim Einräumen der Regale den Überblick und ist erleichtert, dass der Platz für die Einkaufswagen auf dem Parkplatz rechtzeitig fertig geworden ist.

So viele Mitarbeiter hat der Markt

Insgesamt elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ab der kommenden Woche im Markt in Scheer arbeiten. „Die Filialleiterin hat viel Erfahrungen bei Neueröffnungen und hat zuletzt in Langenenslingen gearbeitet“, so Kowol-Haug. Das Team wird aus erfahrenen Mitarbeiterinnen und solchen bestehen, die gerade neu eingearbeitet werden. „Die meisten kommen wirklich ganz aus der Nähe.“

Vier Jahre hat der Bebauungsplan gedauert

Auch Bürgermeister Lothar Fischer freut sich, dass der Markt am Dienstag öffnet. „Wir haben vier Jahre lang viel Arbeit in den Bebauungsplan gesteckt“, sagt er. Jetzt hofft er, dass der Markt von den Einheimischen auch gut angenommen wird.

„Trotz aller Bemühungen konnte die zweite Ladenfläche noch nicht vermietet werden“, antwortet Achim Röder auf die Frage nach den separat zu mietenden 90 Quadratmetern. „Prinzipiell ist fast alles denkbar.“

Bäckerei und Metzgerei gibt es schon vor Ort, über eine Apotheke, Kiosk, Friseur oder Café würden sich die Einwohner sicher freuen. „Interessierte können sich gern bei unserer Unternehmensverwaltung melden, wir sind für alle Ideen offen.“