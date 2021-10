Orgel und Trompete erklingen in St. Nikolaus

Ein festliches Benefizkonzert mit Orgel- und Trompetenspiel, dessen Erlöse zur Finanzierung der neuen Orgel verwendet werden sollen, findet am Sonntag, 24. Oktober, um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus in Scheer statt. Die beiden Musiker Richard Fischer aus Scheer und Helmut Müller aus Ostrach planen - unterstützt von der Organistin Selina Maier – Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Joseph Haydn und Louis Vierne, aber auch zeitgenössische Komponisten wie Otto Ketting und Oskar Lindberg. In diesem reizvollen Programm-Mix soll die neu erbaute Trefz-Orgel ihre volle Klangpracht entfalten.

Die beiden Interpreten Richard Fischer und Helmut Müller verbindet eine dreißigjährige Musikerfreundschaft. Durch ihre Tätigkeiten an der Musikschule Mengen, Bad Saulgau wie auch der Liebfrauenschule Sigmaringen sind sie in der Region als erfolgreiche Musikpädagogen bekannt. Gern geben sie ein Konzert, um den Förderverein der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus zu unterstützen, der an der Finanzierung der neuen Orgel einen maßgeblichen Anteil hat.

Den Entschluss zum Großprojekt Orgelneubau hatte die Kirchengemeinde 2010 gefasst, weil die alte Orgel nicht mehr spielbar gewesen war. Nach einer intensiven Beratungs- und Finanzierungsphase konnte der an das barocke Klangbild einer Holzhey-Orgel angelehnte, rein mechanisch konzipierte Neubau, durch die Firma Tilman Trefz aus Stuttgart realisiert werden. „Die Anmut der Orgel liegt in ihrer Einfachheit und ornamentalen Schlichtheit“, wird in der Konzertankündigung der an der Gestaltung der Orgel beteiligte Architekt Aaron Werbick zitiert. Die Orgel füge sich optisch und klanglich optimal in den wunderschönen, spätbarocken Raum der Kirche ein.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird aber um Spenden für die Orgel gebeten. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung sowie die 3G-Regel.