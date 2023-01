OHA-Zunftmeister ziehen an einem Strang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum traditionellen Dreikönigstreffen der vier OHA-Zünfte Ostrach, Herbertingen, Altshausen und Scheer haben sich alle Zunftmeister mit ihren Zunfträten in Scheer eingefunden. Mit Bauze-Meck, It Heina, O-Ha und Zi-U stimmte man sich nach zweijähriger Corona-Pause auf die kommende Fasnetssaison ein. In Scheer findet in diesem Jahr das OHA-Bruderschaftstreffen statt, und zwar vom 10. bis 12. Februar mit Höhepunkt des OHA-Narrensprungs am Sonntag 12. Februar. Die vier OHA-Zunftmeister stießen traditionell mit dem „Dreikönigswasser“ auf die bevorstehende Fasnetssaison und besonders auf das OHA-Treffen in Scheer an.

So war es dem gastgebenden Zunftmeister Uwe Lang vorbehalten, die Gäste aus Ostrach, Herbertingen und Altshausen mit ihrem jeweiligen Narrenruf im Gasthaus Pizzeria Peperonico und in Scheer zu begrüßen. Bürgermeister Lothar Fischer richtete ebenfalls Grußworte an die vier Zünfte und wünschte ein närrisches OHA-Treffen in Scheer.

Die OHA-Zunftmeister wurden zu Wort gebeten. Von den Vieren hatte keiner einen Wortbeitrag vorbereitet. Sie richteten jeweils ihre Grüße und wünschten für die kommende Fasnet alles Gute. Scheinbar ging durch die Corona-Pause auch die Routine ein wenig verloren. Dies merkte man auch Scheers Zunftmeister Uwe Lang an, der nur wenig zu berichten hatte und nach eigener Aussage sich alles für den Zunftmeisterempfang aufheben möchte. Lediglich Zunftmeister Stefan Schnitzer aus Herbertingen konnte mit einer kleinen Anekdote über Zunftmeisterkollege Uwe Lang die Versammlung zum Schmunzeln bringen. Uwe Lang hatte in der Zwischenzeit mit Rauchen aufgehört und deshalb einige Kilo zugelegt, sodass sein Zunftmeistergewand erweitert werden musste, da dies nicht mehr gepasst hatte.

Wie üblich, überreichte der Bürgermeister des letzten OHA-Treffens den OHA-Koffer weiter an den nächsten Bürgermeister. So erhielt Lothar Fischer von seinem Kollegen Patrick Bauser aus Altshausen den Koffer mit einem Wein und einer Einkaufstasche, welche er für das neu gebaute Einkaufszentrum benutzen soll.

Traditionell begaben sich die Zunftmeister zum Abschluss hinter den aufgebauten Galgen, um die Fasnet aus den Tiefen an einem gemeinsamen Strick heraufzuziehen. In der „Fasnetsholzkiste“, bestückt mit den Wappen der vier Gemeinden, war die Maske eines Mußbrenners.