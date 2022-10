Neue Orgel erklingt beim Herbstkonzert

Einen Streifzug durch die Chor- und Orgelmusik der vergangenen Jahrhunderte wird das diesjährige Herbstkonzert am Sonntag, 23. Oktober um 17 Uhr in St. Nikolaus bieten. Richard Fischer an der Orgel, unterstützt von Organistin Selina Maier, und das junge Ensemble Vocalissimo unter Leitung von Waltraud Marschall präsentieren Werke bekannter Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Charles Gounod.

Darüber hinaus kommen auch Stücke zeitgenössischer Komponisten und Komponistinnen wie Naji Hakim oder Rüdiger Schram zur Aufführung. „In diesem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm wird die neue Trefz-Orgel ihren Klangreichtum voll entfalten können“, heißt es in der Einladung der katholischen Kirchengemeinde Scheer. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Orgel willkommen.