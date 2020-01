Neue Mitte soll 2023 stehen

Im Hintergrund treibt die Verwaltung der Stadt Scheer das Projekt der Neuen Mitte zielstrebig weiter. Auf dem Götz-Areal an der Bundesstraße soll eine neue Sporthalle gebaut werden, die über ein gemeinsames Foyer mit dem denkmalgeschützten Fruchtkasten verbunden sein soll, aus dem ein Veranstaltungsort mit Museum und Saal werden soll.

Bürgermeister Lothar Fischer legte dem Gemeinderat am Montagabend den Sachstand vor. Demnach sind bereits die Firmen ausgewählt worden, die Aufträge jedoch noch nicht erteilt, weil das offizielle Bewilligungsschreiben für die Zuschüsse des Bundes noch nicht vorliegt, erklärte Bürgermeister er. Doch sobald diese vorliegen, könne es losgehen, kündigte er an. Er gehe davon aus, dass die Baumaßnahme Anfang des Jahres 2021 beginnen werde. Für die Sporthalle sei eine Bauzeit von eineinhalb Jahren angesetzt. Fruchtkasten und Außenanlagen werden etwas länger dauern, so Bürgermeister Fischer. Bis Mitte 2023 soll die Baustelle abgeschlossen sein.

Im Mai 2019 hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, das Büro Menold Betzler mit den Ausschreibungen zu beauftragen. Die europaweiten Ausschreibungen sind gelaufen und abgeschlossen. Die Firmen haben die Angebote abgegeben und die Aufträge soweit bekommen, mit dem Vorbehalt, dass die Förderbescheide vorliegen müssen, bevor der Beauftragungsbeschluss des Gemeinderat gefasst werden kann. „Die Unternehmen haben faire Preise in den Angeboten vorgelegt“, so Fischer.

Im Oktober 2019 hat das Ingenieurbüro Fischer aus Biberach den Auftrag für die Planung der technischen Ausrüstung bekommen und wird nach Aufwand abrechnen. Im November 2019 wurde das Büro Baustatik Relling aus Singen mit der Berechnung der Statik beauftragt: Das Angebot lag bei 95 000 Euro. Auch im November bekam das Architekturbüro Dorn aus Mengen den Auftrag der Objektplanung für die pauschale Summe von 750 000 Euro. Die Fachplanungsleistungen für Elektro, Starkstromanlagen, Fernmelde- und Informationstechnischen Anlagen übernimmt die Firma e.Projekt Friedrich aus Krauchenwies und die Firma IB GHL aus Bad Schussenried wird die Küche planen. Diese Leistungen werden nach der Honorarordnung für Architekten abgerechnet.

Bürgermeister Fischer legte die Kosten vor. Die Gesamtkosten liegen bei rund elf Millionen Euro. Bund und Land fördern das Projekt mit rund 3,353 Millionen Euro. Aus dem Ausgleichsstock kommen 400 000 Euro für die Sporthalle und 400 000 Euro für den Fruchtkasten. Die Sportstättenbauförderung liegt bei 420 000 Euro. Der Stadt verbleibt ein Eigenanteil von rund 5,556 Millionen Euro, die sie aufbringen muss. „In der nächsten Zeit werden sich die Unternehmen treffen, um sich abzustimmen“, kündigte Bürgermeister Fischer an. Rat Christoph Auer fragte nach, wann der Förderbescheid des Bundes eintreffen werde. Bürgermeister Fischer erklärte, dass noch Unterlagen vorgelegt werden müssen. Das Verfahren sei komplex. „Aber das kriegen wir hin. Wir tun es bei dieser hohen Förderung gerne“, erklärte er.