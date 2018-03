Narren lassen die Bürgermeister rudern

Der Moment, auf den sich Uwe Lang, Zunfmeister der Bräutelzunft Scheer, beim OHA-Treffen am meisten gefreut hat, ist gleichzeitig der, vor dem ihm auch meisten bange war. Doch als sich ihn seine Zunftmeisterkollegen aus Ostrach, Herbertingen und Altshausen beim Zunftmeisterempfang am Sonntag schließlich vorknöpften, war alles nur halb so wild. Lang musste zwar für den Rest des Tages mit einem überdimensionalen „Uns Uwe“-Schild um den Hals herumlaufen, bekam dafür aber auch einen Hanswurst zum Aufstellen und ein gar praktisches Kinderwagengerät geschenkt.

„Es gibt da diese innere Zerrissenheit, auf der einen Seite die Narren, auf der anderen der TSV Scheer“, prangerte Jörg Ritter, Zunftmeister der Herbertinger an. Und dann werde Lang nun auch noch Opa. Mit einer Kombination aus Kinderwagen und Linienmarkiergerät für den Sportplatz mit installierter Brezelstange soll Lang künftig allen Anforderungen gerecht werden können. Dass er sich am laufenden Band Witze über seine in den Augen der anderen Narren zu geringe Körpergröße anhören durfte, ist Lang schon längst gewohnt.

Und weil der Knappe, wie ihn die Narren nennen, schon seit 40 Jahren aktiv ist, haben ihm die Vorsitzenden der Bräutelzunft Patrick Baur und Thomas Eisele gleich einen eigenen Pin anfertigen lassen, der am Ende vom Häs vieler Narren lachte. „Die Einnahmen aus dem Pin-Verkauf gehen an die Helfer vor Ort“, so Eisele.

Ihre Bürgermeister setzten die OHA-Zünfte übrigens alle in ein Boot und ließen sie fleißig rudern. Lothar Fischer auf die Millionen für die Neue Mitte zu, Patrick Bauser zu einer besseren Parksituation in Altshausen, Christoph Schulz für einen Ostrachkanal zusätzlich zum Güterbahnhof und Magnus Hoppe für ein neues Krautländer-Baugebiet.

In seiner ersten OHA-Rede, an der er laut eigener Aussage stundenlang herumgefeilt hatte und die er im Häs der Karpatschen-Schneller hielt, erinnerte er die anwesenden Abgeordneten Thomas Bareiß und Klaus Burger an die für die Neugestaltung des Götz-Areals dringend benötigten Zuschüsse und bat Lanträtin Stefanie Bürkle schon jetzt um den roten Punkt als Baufreigabe. Damit es beim nächsten Fassanstich ein bisschen besser klappt und er nicht wie „ein Mädle auf den Hahn klopft“, überreichte Fischer dem Ostracher Zunftmeister Armin Wanschura einen persönlichen Holzhammer.

Reinhard Siegle, Präsident der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON), zeichnete drei Menschen aus: Klaus Schallenberger ist seit 20 Jahren Kassierer der Bräutelzunft und kümmert sich, obwohl er in Freiburg lebt, um alles, was mit Steuern, Gema und Versicherungen zu tun hat. Er erhielt die silberne Ehrennadel. Uwe Lang ist seit 40 Jahren bei den Narren in Scheer aktiv und seit 2010 Zunftmeister. Dafür wurde er mit der silbernen Verdienstmedaille geehrt. Ehrenzunftmeister der Altshauser Narren, Jürgen Grünhagel, erhielt die goldene Ehrennadel. Seine Karriere ist zwar erst seit 1995 dokumentiert, aber bereits mit 16 Jahren soll er als Hexe aktiv gewesen sein.

Was kann die Fasnet auf keinen Fall gebrauchen? Laut dem CDU-Landtagsabgeordneten Klaus Burger sind das die sogenannten U-Boot-Narren. Die tauchen nämlich während der ganzen Fasnetssaison nur ein einziges Mal auf. Das könnten sie sich dann auch gleich schenken, findet Burger.

Premiere: Erstmals in der Sigmaringendorfer Fasnets-Geschichte treten die Strohmannszunft, die Ledigengesellschaft und die Donauhexen beim diesjährigen OHA-Treffen in Scheer gemeinsam in einem Verbund auf und laufen auch beim Narrensprung zusammen. Und dann auch noch im ersten Drittel des Umzugs! Dieses denkwürdige Ereignis wurde deshalb auch gleich in einer Urkunde für die Bräutelzunft festgehalten.

Der Landrätin Stefanie Bürkle wird nachgesagt, dass sie für gutes Wetter sorgen kann. Klar, dass sie aus diesem Grund bei den Narrensprüngen im Kreisgebiet gern gesehen ist. In Bad Saulgau wird es demnach am Schmotzigen Donnstig regnen, denn beim Zunftmeisterempfang gab Bürkle den Saulgauer Narren einen Korb für diesen Tag.

Wer beim OHA-Treffen mitspringen will, muss erst einmal eine Einladung erhalten. Damit sie im kommenden Jahr nicht vergessen werden, brachten sich einige Zünfte schon einmal bei den Herbertinger Narren selbst ins Spiel. Kann ja schließlich nicht schaden. Dann darf man aber auch nicht vergessen, sich schnell anzumelden. Die langsamen hatten nämlich in Scheer das Nachsehen und konnten aus Sicherheits-, Platz- und Zeitgründen nicht mehr zugelassen werden.

Beim Bruderschaftstreffen in Ennetach hatten einige Spaßvögel Rauchbomben gezündet. „So einen Rabatz möchte ich hier nicht sehen“, fand Bürgermeister Lothar Fischer deutliche Worte. Und bekam gleich Contra aus Aulendorf. „Wir haben unseren Hexenwagen dabei, der stinkt nicht, der duftet“, sagte Zunftmeister Rolf Reitzel.

Eine nachahmenswerte Aktion stellten die Mitglieder des Fanfarenzugs Langenhart vor: Anstelle von Schnaps oder anderen Gastgeschenken, die nach Meinung der Musiker nur in Zunftstuben verstauben oder ausgetrunken werden, spendet der Fanfarenzug für jeden Zunftmeisterempfang, den er besucht, eine Summe an die Radio-7-Drachenkinder. Da könnte sich die eine oder andere Zunft gern ein Beispiel nehmen.