Narren erinnern sich an die Anfänge

Seit 60 Jahren gibt es die Bräutelzunft Scheer. Bei einem Stammtisch in der Zunftstube haben die Narren sich an die Anfänge der Zunftgründung erinnert. Ehrenzunftmeister Fritz Eisele und der aktuelle Zunftmeister Uwe Lang blickten auf die Geschichte zurück.

Eine Fasnet gibt es in Scheer natürlich schon mehr als 60 Jahre. „Die Scheerer waren schon immer lustige Leute und besonders an der Fasnet recht närrisch“, sagte Ehrenzunftmeister Fritz Eisele. Doch eine Narrenzunft existierte vor 1959 nicht. „Ledige Burschen und Handwerksgesellen“ hätten sich vor einer Fasnet zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen, die den Zweck gehabt habe, am Fasnachtsmontag zu „Bräuteln“ und an Aschermittwoch die Fasnet wieder zu begraben. Wenn dann das in Alkohol „investierte“ Geld „vertrunken“ war, löste sich die so genannte Bräutlergesellschaft wieder auf. „So ist es nicht verwunderlich, dass erfahrene und weitsichtige Bürger der Stadt mehrmals versuchten, dieses traditionsreiche Geschehen in geordnete Bahnen zu lenken“, bemerkte Fritz Eisele mit Ironie.

Gegenstimmen bei Versammlung

Am Sonntag, 18. Januar 1959, lud Wunibald Knor zur Gründungsversammlung ein. Mit dabei: Fritz Eisele. „Ich selbst kann mich noch recht gut an diesen Mittag erinnern“, sagte er. Der Gasthof Hirsch sei brechend voll gewesen. Wunibald Knor habe damals gesagt, dass das Bräuteln tief in der Scheerer Bevölkerung verwurzelt sei, der Brauch aber durch allerlei Einflüsse verwässert werde – deshalb die Gründung der Zunft, um das Fasnachtsbrauchtum bewahren zu können. Bei der Versammlung gab es auch Gegenstimmen beim Gründungsbeschluss. „Anmerkung: Auch die Gegner wurden noch am selben Tag Mitglied“, ergänzte Eisele lächelnd. Im Jahr 1965 wurde Fritz Eisele Zunftmeister – er sollte es 27 Jahre lang bleiben. Prägend für die Zunft war das Jahr 1968: Am 14. Dezember trat die Bräutelzunft der OHA-Narrenbruderschaft als viertes Mitglied bei. 1969 wurde dann die Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) gegründet, mit der OHA-Bruderschaft und damit Scheer als Gründungsmitglied.

Ein Höhepunkt war dann das erste große Ringtreffen der VFON am 1. Februar 1970 in Scheer. 1970 wurde auch zum ersten Mal der Narrenbaum in Scheer gesetzt, auch die Schlüsselübergabe hatte Premiere.

Für die Scheerer Fasnet engagierte sich der damalige Bürgermeister Keller. Er entwarf und fertigte die Maske und Häs für den Mußbrenner an. Diese Narrenfigur sei für die weibliche Bevölkerung gedacht gewesen, denn Frauen und Mädchen hätten bis dahin noch nicht an den Fasnachtsumzügen teilnehmen dürfen, berichtete Fritz Eisele. 1981 bekam die Bräutelzunft ihre heutige Zunftstube, das ehemalige Amtsbotenhaus wurde dafür unter tatkräftiger Mithilfe von Zunftmitgliedern umgebaut.

Den weiteren Rückblick übernahm Uwe Lang. 1992 wurde Claus-Dieter Zirn neuer Zunftmeister. „Er trat ein schweres Erbe an, wurde doch der ganze Zunftrat neu besetzt“, sagte Uwe Lang. In Zirns Amtszeit wurde ein neues Zunftratshäs angeschafft und auch die Mußbrenner-Häser neu gestaltet. Zirn wurde 2007, genau wie zuvor sein Vorgänger Fritz Eisele, zum Ehrenzunftmeister ernannt.

Ab 2004 führte Zirns Nachfolger Tobias Mahlenbrei für sechs Jahre die Bräutelzunft. 2010 wurde wieder ein Nachfolger gebraucht, seitdem führt ein Team die Zunft. „In einer turbulenten Generalversammlung, welche bis nach Mitternacht dauerte, wurde ich zum Zunftmeister gewählt“, sagte Uwe Lang. Er ist Zunftmeister, Vorsitzender ist jedoch Patrick Baur, sein Stellvertreter Thomas Eisele.