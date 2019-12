Musikalisch auf das Kreisfest vorbereiten

Das Jahreskonzert der Stadtkapelle Scheer ist für kommenden Samstag, 21. Dezember, in der Stadthalle geplant. Für die Stadtkapelle Scheer ist es der musikalische Abschluss des Jahres und die Musiker um Dirigent Viktor Schill möchten den Konzertbesuchern ihren derzeitigen Leistungsstand präsentieren, teilt die Kapelle in einer Pressemeldung mit. In diesem Jahr steht das Konzertprogramm ganz unter dem Zeichen „140 Jahre Stadtkapelle Scheer“ und dem Kreismusikfest, welches 2020 vom 10. bis zum 13. Juli in Scheer stattfinden soll. Die Kapelle Scheer erinnert in ihrem Konzertprogramm an Meilensteine der 140-jährigen Geschichte und hält eine musikalische Vorausschau zum bevorstehenden Kreismusikfest.

Eröffnet wird das Konzert mit dem Marsch „Kaiserin Sissi“ von Komponist Timo Dellweg. Dieser Marsch soll an das Gründungsjahr 1880 der Stadtkapelle Scheer erinnern, in welchem die österreichische Kaiserin und ungarische Königin regierte. Danach gibt es einen weiten Sprung im Zeitstrahl des Vereins, doch es war ein einschneidendes Erlebnis, als die Stadtkapelle Scheer im Jahr 1982 eine USA-Reise unternahm. Die Stadtkapelle landete damals auf dem Kennedy-Airport in New York und auf der Busfahrt in die Stadt hatten die Reisenden einen „atemberaubenden Blick“ auf die Millionenmetropole, heißt es in der Meldung weiter. Mit dem Stück „New York Ouverture“ vom Komponisten Kees Vlak wird an diese Reise erinnert. Nicht fehlen darf bei einer solchen Programmzusammenstellung die „Graf-Andreas-Suite“, eine Auftragskomposition zur 700 Jahr-Feier der Stadt Scheer 1989. Komponist Martin Scherbacher verarbeitete das damalige Leben im Schloss bis hin zur Ermordung des Scheermer Grafen in eine musikalisch sehr aussagekräftige Suite in drei Sätzen.

Bevor sich das Konzertprogramm thematisch zum Kreismusikfest befasst, wird an die Taktstockübergabe im Jahr 2015 erinnert. Nach beispiellosen 32 Jahren gab Dirigentin und Stadtmusikdirektorin Christine Burkhart die musikalische Leitung ab. Dass sie immer noch in gutem Kontakt zu ihrem Heimatverein ist, zeigte sie mit der sofortigen Zusage, das Stück „The Cream of Clapton“, einem Arrangement von Ron Sebregts an diesem Konzertabend in Scheer zu dirigieren.

An die Fahnenweihe und den Festakt, der am 29. März stattfinden soll, wird mit dem feierlichen Stück „Hymn of Glory“ des Komponisten Bert Appermont gedacht. Dieses Stück dirigiert Scheers Nachwuchstalent Yannick Nerling. Anschließend kommt das Programm beim ersten Tag des Kreismusikfestes an, dem 10. Juli. An diesem Abend unterhält zunächst im Festzelt die Musikkapelle Kirchen und im Konzertprogramm wird dies mit dem Stück „Grüß Gott ihr Freunde“ von Georg Schorsch dargestellt.

Kein geringerer als der Dirigent vom Musikverein Kirchen wird einen Part des Gesangs übernehmen. So langsam erreicht dann die Stimmung den Höhepunkt, denn der Samstagabend, welcher unter dem Motto Donaubrass steht, wird im Konzertprogramm mit dem Stück „80er-Jahre Kult Hits“ von Thiemo Krass aufgezeigt. Hierzu konnte von der Brassband „OB8Blech“ Sänger Jonathan Schrode verpflichtet werden. Für den Gesamtchor wurde der „A.D.L-Marsch“ von Thomas Stöhr gewählt und für das Gipfeltreffen der Blasmusik und den Fahneneinmarsch am Sonntagnachmittag „Holiday in Rio“ von Steve McMillan. Dann bleibt noch der Feierabendhock am Montag, welchen die Blaskapelle Peng bestreitet und dessen Chef Harald Reiss schrieb den Marsch „Sterndeuter“, welcher den Abschluss des Scheerer Konzertabends bilden wird.

Das Konzert der Stadtkapelle Scheer beginnt um 20 Uhr in der Stadthalle in Scheer. Saalöffnung ist um 19 Uhr.