MSC Heudorf feiert sein 35-jähriges Bestehen

Im vergangenen Monat feierte der Motorrad- und Sportclub Heudorf sein 35-jähriges Jubiläum. Die Vorsitzende Liane Hildebrandt durfte dazu 98 Mitglieder, Freunde und Helfer begrüßen. Zu diesem Anlass wurden 21 langjährige Mitglieder sowie Gründungsmitglieder des MSC zum Dank geehrt.

Zuerst wurde an das Gründungsmitglied Klaus-Peter Maier, welcher 2020 verstorben war, gedacht. Im Anschluss bedankte sich Liane Hildebrandt bei den Gründungsmitgliedern und langjährigen Mitgliedern mit einem Gutschein und lobte diese für ihre jahrelange Arbeit. Des Weiteren wurden mehrere Heudorfer Kuckuck für eine aktive Mitgliedschaft geehrt. An diesem Abend war durch den Partyservice „Werners extra Wurst“ für Speis und Trank gesorgt. Es wurde bis in die Nacht gefeiert und getanzt.

Ehrungen der Gründungsmitglieder des MSC: Gerald Lehmann, Armin Lehmann, Bernd Lehmann, Knut Schmitter, Roland Zimmerer, Gerhard Baur, Rainer Engenhart, Thomas Maier, Gerhard Mannhart, Hans-Peter Weiß, Volker Rumpel, Rolf Röhm, Reiner Röhm, Herbert Zimmerer, Alfred Maier, Marc Hildebrandt, Norbert Mannhart, Rainer Schlegel, Bernd Luib und Ralf Zimmerer. 10-jährige Mitgliedschaft Heudorfer Kuckuck: Dominik Bautz, Thomas Fruh und Carmen Rauser. 20-jährige Mitgliedschaft Heudorfer Kuckuck: Jana Hildebrandt, Stefanie Kuchelmeister, Melissa Maier, Vanessa Rumpel und Markus Quickenstedt.

Die Heudorfer Kuckuck sind seit 2014 mit dem MSC Heudorf zusammengeschlossen. Der Verein hat derzeit 140 Mitglieder und zeigt vielseitige Abteilungen von Sport über Motorradfahren bis zur Fasnetsgruppe.

Aktuell sind folgende Termine vorgesehen: 30. Juli Teilnahme am Späh-Cup in Scheer; 6. August Denetenfest in Zielfingen und Teilnahme am Wettkampf der anderen Art; 3. Oktober Grillfest; 28. Januar 2023 Kuckucksparty in der Halle Heudorf; 15. April 2023 Veranstaltung mit den Kächeles in der Halle Heudorf. Die Vorstandschaft freut sich auf ein abwechslungsreiches Jahr.