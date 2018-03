Mitglieder bestätigen Bereitschaftsleitung

Maria Erhart und Andreas Werb werden auch die kommenden vier Jahre die DRK-Bereitschaft Scheer und Heudorf leiten. In der Hauptversammlung in der Heudorfer Turnhalle haben die Mitglieder die beiden in ihrem Amt jeweils bestätigt. Zur neuen Stellvertreterin wurde Jennifer Weiß gewählt, und die bisherige Stellvertreterin Michaela Sorg im Amt bestätigt.

In ihrem Bericht blickte Maria Erhart aufs vergangene Jahr zurück. „Ein absolutes Highlight war für uns die Kreisversammlung“, sagte sie. Die Versammlung fand zwar in Sigmaringendorf statt, die Scheerer und Heudorfer Rotkreuz-Mitglieder engagierten sich aber hier stark und produzierten dafür auch einen Film, der die Geschichte der DRK-Bereitschaft Scheer erläuterte. „Ohne euch wäre die Kreisversammlung nicht möglich gewesen“, stellte auch Mario Rilli, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter, fest.

Ob Seniorennachmittag, Sanitätsdienste, Altkleidersammlungen, das Helfer-vor-Ort-System: Die DRK-Mitglieder engagieren sich vielfältig. So fanden laut Maria Erhart im vergangenen Jahr 108 Helfer-vor-Ort-Einsätze statt. „Das heißt, rund jeden dritten Tag sind wir unterwegs, um in Heudorf und Scheer ehrenamtliche Hilfe zu leisten“, sagte sie. Sie bekannte, dass sie selbst anfangs „ein ziemlicher Gegner“ gewesen sei als es darum ging, das Helfer-vor-Ort-System in der Gemeinde zu etablieren. „Helfer vor Ort“ überbrücken die Zeit, bis der Rettungsdienst bei Hilfebedürftigen eintrifft. Die Bereitschaftsleiterin wies außerdem darauf hin, dass die Bereitschaft Scheer dieses Jahr 70 Jahre bestehe, das Jugendrotkreuz nun 60 Jahre.

„Eine sehr agile Bereitungschaft“

Schatzmeisterin Brigitte Bednarek konnte von einem Kassenstand von rund 41 000 Euro berichten. Der vergleichsweise hohe Kassenstand beeindruckte Rolf Vögtle, Präsident des DRK-Kreisverbands Sigmaringen: Finanziell sei die DRK-Bereitschaft gut aufgestellt, bemerkte er. Auch die Anzahl der Mitglieder – 36 in der Bereitschaft, 24 im Jugendrotkreuz – und die Anzahl der Einsätze und Aktivitäten nötigte Vögtle Respekt ab. Er bezeichnete die Scheerer und Heudorfer Rotkreuz-Mitglieder als eine „sehr agile Bereitschaft“, und zwar auch im Vergleich mit anderen Bereitschaften im Kreisverband.

Bürgermeister Lothar Fischer ist selbst DRK-Mitglied und engagiert sich besonders als Helfer vor Ort. In seiner Funktion als Stadtoberhaupt lobte er die DRK-Bereitschaft dafür, dass diese aus der Gruppe der Vereine in Scheer nicht wegzudenken sei. „Das ist einfach das, was in einem Ort ausmacht“, sagte er.

Die Jugendleiterin Jennifer Weiß, die nun auch zusätzlich stellvertretende Bereitschaftsleiterin ist, berichtete über die Jugendarbeit. So gab es unter anderem ein Zeltlager, an dem 19 Kinder teilnahmen. Der Abteilungskommandant der Feuerwehr Heudorf, Alexander Engenhart, regte an, dass DRK und Feuerwehr wieder einmal gemeinsame Übungen abhalten sollten.

Mario Rilli leitete die Wahlen. Die der Bereitschaftsleiter und der Stellvertreter wurden jeweils geheim abgehalten. Maria Erhart wählten die Mitglieder mit hundert Prozent der Ja-Stimmen wieder. Für Andreas Werb stimmten 13 Mitglieder, drei enthielten sich, zwei stimmten mit Nein. Jennifer Weiß wurde ebenfalls mehrheitlich, das heißt bei vier Gegenstimmen, gewählt, Michaela Sorg bei drei Enthaltungen wiedergewählt. Zur neuen Schriftführerin bestimmten die Mitglieder, dieses Mal in offener Wahl, Melanie Michaelis; sie übernimmt das Amt von Jennifer Weiß. Brigitte Bednarek wurde als Schatzmeisterin, auch in offener Wahl, wiedergewählt.

Am Ende ergriff Mitglied Günter Straub das Wort. Er sprach ehrende Worte über Maria Erhart – sie ist nämlich schon seit 30 Jahren Bereitschaftsleiterin. „Das DRK steht bei dir an erster Stelle“, sagte er.

Für 55 Dienstjahre wurde Günter Straub, für fünf Dienstjahre Jennifer Weiß geehrt. In Abwesenheit wurden Ottmar Pfister für 65 Jahre und Vera Zimmerer für 15 Jahre geehrt.