Mit einer Kiss-Kassette fängt alles an

Die CD-Sammlung von Udo Heinzelmann umfasst 4000 Exemplare. Die Regale im Musikzimmer sind inzwischen voll, demnächst muss erweitert werden. Alle CDs sind im Computer erfasst – mit Nummer, Gruppe, Titel und Jahr. In den Regalen sind die Gruppen in alphabetischer Ordnung sortiert. So lässt sich jederzeit jede CD finden.

Schon seit mehr als 30 Jahren sammelt Heinzelmann die Tonträger. Mit zwölf Jahren hat er die erste Kassette von Kiss bei Musik Teufel in Mengen gekauft. Seitdem hat ihn diese Leidenschaft im Griff. Später, mit 15, waren es Schallplatten, dann CDs. Er sammelt konsequent die Sparten Rock, Hard-Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Trash Metal und Death Metal, unabhängig von Moden. „Diese Musik beruhigt mich. Ich höre sie zum Einschlafen, morgens, wenn ich früh aufwache, in der Freizeit“, berichtet Udo Heinzelmann.

Musikmagazine abonniert

Er hat die entsprechende Fachliteratur abonniert und liest die einschlägige Magazine: Deaf Forever, Metal Hammer, Rock It und Rockhard. Darin liest er alle Artikel und Rezensionen und entscheidet, welche CDs er als nächste bestellt. Das gehe nach Gefühl, erklärt Udo Heinzelmann. Er bestelle CDs von Gruppen aus der ganzen Welt. USA, Deutschland, England und Skandinavien sind aber die Schwerpunkte. Er hat die CDs von rund 800 Gruppen gesammelt. Von manchen hat er alle, von manchen fehlen ihm die ganz frühen, wenn sie nur schwer oder zu teuer zu bekommen sind. „Manche CDs gibt es auch nicht mehr“, erklärt der Sammler. So hat die Sammlung in der Breite und in der Tiefe eine große Dichte.

Mit Kauf Musiker unterstützen

CDs kauft er oft auch in der Limited Edition, weil darauf mehr Lieder sind oder Live-CD oder DVDs noch mit dabei sind. Sie haben einen höheren Sammlerwert. „Die sind auch immer ganz schnell vergriffen“, erklärt Udo Heinzelmann. Wichtig sind ihm Cover, Booklet, Texte. Es sei mehr als nur Musik hören, es ist auch das haptische Erlebnis. Doch geht ihm es beim Kauf einer CD nicht nur um den Besitz. Er lädt grundsätzlich keine Musik aus dem Internet herunter. „Mit dem Kauf der CD unterstütze ich auch finanziell die Gruppen. Ich will ja, dass sie weiter existieren können“, erklärt Heinzelmann. Von der Musik, die im Internet heruntergeladen wird, könne eine Gruppe nicht leben.

Jedes Jahr, seit 1999, geht Udo Heinzelmann nach Balingen zum Festival „Bang your Head“. Dort hört er die Bands, ist im Austausch mit anderen Fans, die sich wie er dieser Musik verschrieben haben. Beim Festival hört Heinzelmann neue Gruppen und kauft neue CDs. Sammeln ist ein Prozess, der immer weiter geht. Inzwischen verbindet die Sammlung den Vater mit Sohn Dominik. Auch er mag diese Musik und geht mit aufs Festival. Wenn er eine CD kauft, dann stellt er sie ins Regal des Vaters. Er wird die Sammlung später einmal übernehmen und weiterführen, das sei jetzt schon klar. Die Familie steht hinter der Sammlung. Udo Heinzelmanns Frau Gabi findet das Hobby spannend und trägt es mit. Zum Teil hört sie auch die gleiche Musik. „Death Metal muss aber nicht sein. Da sage ich: Zieh die Kopfhörer auf“, berichtet sie mit Humor.

Die Cover der Lieblingsgruppen lässt sich Udo Heinzelmann sogar auf den Körper schreiben: Rund 20 Tattoos zeigen, welche seine favorisierten Gruppen sind. „Auf dem Festival erkennt gleich jeder, welche Cover das sind“, berichtet er. So ist im Laufe der Jahre eine Art Gesamtkunstwerk entstanden, auf das er und die Familie gleichermaßen stolz sind.