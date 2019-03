Mit der Tankstelle verschwindet ein „Schandfleck“

Das Areal der ehemaligen Tankstelle und der Garten des ehemaligen Kindergartens in Scheer werden für den Bau eines Einkaufsmarkt vorbereitet: Alle darauf stehenden Gebäude werden abgerissen. Das hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung einstimmig beschlossen.

Ein Vollsortimenter habe sein Interesse bekundet, sich an der Bundesstraße in Scheer niederzulassen, dies hat Bürgermeister Lothar Fischer vor längerer Zeit schon angekündigt. Im Hintergrund laufen die Verhandlungen und die Stadt bereitet parallel das Grundstück vor, auf dem gebaut werden soll. Vor kurzem wurden die Bäume und Sträucher gefällt, die SZ berichtete.

Bürgermeister Fischer stellte den Sachstand vor: Die Gemeinde hat das Grundstück der ehemaligen Tankstelle erworben. Das Gärtle ist schon lang städtisches Eigentum. Um das Gelände baureif zu machen, müssen die Gebäude abgerissen werden. Es handelt sich um Abbruch bis auf Unterkante Keller und Fundament des Lagerschuppens mit Toilettenanlage, des Wohnhauses mit Teilunterkellerung, der Werkstatt und Garagen mit angebauten Schuppen mit Lagerräume und den Holzschuppen im rückwärtigen Bereich.

Anschließend sollen die Asphaltflächen und die komplette Außenanlage wie Platten, Pflasterbeläge, Randsteine, Abgrenzungen abgebrochen und die auf dem Grundstück befindlichen Hecken und Sträucher entfernt werden. Das Tankstellenareal werde ohne jegliche Materialzufuhr planiert, verdichtet und abgedichtet werden, sodass eine ebene Fläche entstehe, so Fischer.

Diese Maßnahme ist bereits ausgeschrieben worden. Die Firma Späth aus Langenenslingen hat das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt: 83427 Euro. Der teuerste Anbieter lag bei 91400 Euro. Bürgermeister Fischer berichtete, dass aus dem Förderprogramm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) ein Zuschuss in Höhe von 28040 Euro bewilligt ist.

Es schloss sich eine Debatte an. Rat Andreas Merkle fragte, wie konkret die Verhandlungen mit dem Vollsortimenter seien und ob die Verwaltung einen Plan B für das Grundstück habe, wenn die Verhandlungen platzten. Bürgermeister Fischer berichtete, die Verhandlungen seien auf gutem Wege. Die ehemalige Tankstelle sei aber sowieso kein Schmuckstück. Einen Plan B habe man nicht.

Fischer berichtete, dass von diesem Abbruch zwei Vereine betroffen sind: der TSV mit seinem Weinfest und der Anglerverein mit dem Fest am Vatertag. Beides fand bisher im Gärtle statt. Er habe den Vereinen schon angeboten, ihre Feste in den Innenhof des ehemaligen Altenheims zu verlegen. Die dortige Toilettenanlage sei einfach zu ertüchtigen. Der Anglerverein richte sich bereits darauf ein, berichtete er.

Ein Tank bleibt im Boden

Rat Merkle fragte, ob nach Schadstoffen auf dem Tankstellen-Gelände beprobt wurde und ob dies in der Ausschreibung berücksichtigt worden ist. Bürgermeister Fischer berichtete, dass die Altlasten kartiert sind und im Bereich der Waschanlage der Boden bereits ausgetauscht worden ist. Der große Tank sei ausgebaut, der kleinere wurde mit Sand befüllt und verbleibe im Boden. Das Ziel sei ja, die Fläche zu versiegeln. Es seien kein Keller und kein Eingriff in den Boden geplant, so dass das Landratsamt die Abbruchs- und Baumaßnahme als unbedenklich betrachte.

Was denn sei, wenn fünf Jahre lang nicht gebaut werde, hakte Rat Ewald Braig nach. Bürgermeister Fischer antwortete knapp: „Dann ist ein Schandfleck weg.“ Der Beschluss fiel einstimmig.