Mit dem Kürbisfest findet ein Familienprojekt seinen Abschluss

Kürbisköniginnen und -könige sind am Samstag in der Stadthalle in Scheer ernannt worden. Der Förderverein der Gräfin-Monika-Schule und die Hobbygärtner vom Verein in Sigmaringendorf sowie der Obst- und Gartenbauverein für Scheer und Heudorf hatten zum Kürbisfest geladen. Große, kleine, hübsche, krumme, schwere oder geschnitzte Kürbisse wurde von einer Jury bewertet. 55 Teilnehmer fieberten gespannt auf die Auswertung hin.

Die sechsjährige Romy Krugger aus Sigmaringendorf ist mit ihren Großeltern zum Fest gekommen. Die Oma, Rosmarie Krugger, erklärt: „Die Samen gab es im letzten Schuljahr in der Schule und dass die Samen dann in unseren Obstgarten in Scheer gesetzt wurden, war allen gleich klar.“ Der Opa musste immer wieder von Sigmaringendorf nach Scheer fahren, um die Samen und anschließenden Triebe zu gießen. „Das war alles so spannend, weil wir beobachten konnten, wie die Pflanzen und Früchte wachsen und immer größer wurden. Die schlimmste Befürchtung der Kinder war immer, dass den Kürbis vielleicht ein Tier wegfrisst und dann?“

Wiederholung erwünscht

Romy bastelte mit ihrer Zwillingsschwester Hannah bis zur Entscheidung noch einen Halloween-Kürbis mit Fledermausflügeln. „Es war ein richtig schönes Familienprojekt, das heute nun seinen Abschluß findet. Da hat der Förderverein wirklich was Tolles auf die Beine gestellt und das schreit förmlich nach einer Wiederholung“, sagt Rosmarie Krugger

Die Jury hatte so einiges zu tun bei der Auswertung. Nach dem Wiegen der drei Kürbissorten wurden immer die ersten drei Gewinner festgelegt. Aber auch Kinder mit leichteren Kürbissen hatten Chancen auf einen Gewinn: Die Jury warf auch einen Blick auf die kleineren, krummen und komischen Exemplare. „Es soll ja eine Motivation für die Kinder sein und außerdem das Interesse an Garten- und Obstbau fördern“, sagte Markus Wiedemann vom Förderverein der Gräfin-Monika-Schule.

Jona Baur (zwei Jahre alt) aus Heudorf hatte seinen Kürbis mit der Mama für Halloween gestaltet. „Mir war es wichtig, dass er so viel wie möglich selbst an dem Kürbis macht und da Jona so gerne hämmert, haben wir Äste gesucht, zurecht geschnitten und diese konnte er selbst in den Kürbis hämmern“, sagt sie.

Bei der Kategorie größter Kürbis durfte sich Lukas Bauer den Gewinn des ersten Siegers abholen. Verteilt wurden Kinogutscheine mit Poporn und Spiele. Kürbiskönigin wurde Sarah Ritter mit einem Red Curry, der Kürbis wog 2,755 Kilogramm. Aber auch an die kleinsten, außergewöhnlichsten Kürbisse wurde gedacht und in dieser Kategorie konnte die fünfjährige Franziska ihren Preis abholen. Den gruseligsten Helloween-Kürbis hatte Lena Krugger aus Sigmaringendorf geschnitzt.