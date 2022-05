MenschenRäume laden zum Generationenworkshop in Scheer

Die Schaffung von Quartieren, in denen alle Generationen passende Lebensbedingungen vorfinden, ist zentrales Anliegen des Projektes MenschenRäume, das Mengen und Scheer in interkommunaler Partnerschaft gemeinsam tragen.

Schon seit einigen Monaten ist daher die Projektbegleitung Johanna Benz-Spies mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern dabei, auch in Scheer eine Projektgruppe aufzubauen. Für eine gelungene Quartiersarbeit sollten möglichst alle Generationen vertreten sein. Deshalb fand in Zusammenarbeit mit der Familienforschung Baden-Württemberg ein digitaler Generationenworkshop statt. Jüngere und ältere Menschen tauschten sich zu unterschiedlichsten Themen aus und überlegten, welche Projekte in Scheer Generationen übergreifend gestaltet werden könnten.

Zu Beginn wurden neben Grundlageninformationen zum demografischen Wandel die verschiedenen Altersbilder unter die Lupe genommen. Anschließend tauschten die Teilnehmenden in altersgemischten Gruppen ihre Ideen zur Gestaltung des Quartiers Scheer aus und kamen über verschiedene Diskussionsrunden zu mehreren Themen, die Jüngere wie Ältere wichtig fanden. In der Startphase möchte sich die Gruppe nun um die Verbesserung der Verkehrsanbindungen sowie um die Einrichtung eines Begegnungstreffs für alle Generationen kümmern. Hauptamtsleiter Severin Schwarz zeigte sich bei der Präsentation der umfassenden Arbeitsergebnisse beeindruckt und sagte die Unterstützung durch das Rathaus zu.

Die neue Gruppe trifft sich am Donnerstag, 12. Mai, um 19 Uhr, das erste Mal im Sitzungsraum im Rathaus Scheer. Auch weitere Interessierte sind eingeladen.