Melancholisch blicken Musiker auf ihre Heimat

Wer am Samstagabend oder Sonntagnachmittag die steile Treppe hoch in das Fauststudio in Scheer stieg, für den stand einiges auf dem Programm: ein traditioneller georgischer Chor, die Uraufführung einer modernen georgischen Komposition und nicht zuletzt die Soundimprovisationen des Studiogründers Hans-Joachim Irmler. Wie passt das zusammen? Was andernorts nicht denkbar ist, dafür schafft das Fauststudio mit seinem Team geradezu den Nährboden.

Sie stehen nebeneinander. Mal zu dritt, mal zu neunt, mal zu sechst, in georgischer Tracht, mit Schwert, in einem Brustgürtel Patronenhülsen. So unterschiedlich sie aussehen - der eine bärtig, ein anderer kahlköpfig, der eine grimmig drein schauend, der andere freundlich lächelnd - so unterschiedlich tönen ihre Organe. Gemeinsam aber ergeben sie nicht nur einen Chor, sondern ein Gesamtgebilde aus Klang, in dem sich Höhen und Tiefen gegeneinander stellen, in dem sich sehnsüchtige Schwermut aus klarer Harmonie schält. Der melancholische Blick auf die georgische Heimat hüllt das Publikum in eine Sounddecke, die sich satt über das Studio legt.

Georgische Gesänge sind einzigartig, der bekannteste Männerchor Georgiens „Anchiskhati“ gleichfalls. Stimmführung, Harmonik und Rhythmik bieten dem am westlichen Tonsystem geschulten Ohr wenig bekanntes, das gewohnt ist, das Ziel, das Ende voraus zuhören und so Orientierung zu gewinnen. Monika Nuber, die zusammen mit der deutsch-georgischen Komponistin Russudan Meipariani dieses außergewöhnliche Konzert organisiert hat, gab vor jedem Stück eine pointierte Einleitung. Somit war der Kontext, dem ein Lied entstammt oder in dem es Zuhause ist, den Hörern zugänglich.

Es reicht aus zu wissen, dass ein Lied an der Tafel gesungen wird, zur Hochzeit oder während der Arbeit, um zu verstehen und um in die Art einzutauchen, wie sich die fremde Musik dieser Themen annimmt. Die Zuhörer durchleben ein vielfältiges Spektrum an Stimmungen. Viele Stücke entstammten der bäuerlichen Lebenswelt. Sogar die georgische Form des Jodelns fügt sich lautmalerisch ein.

Die Musik lässt sich als geschlossenes, in sich bündiges System wahrnehmen. Die Sänger des Anchiskhati-Chors wirken ernst, die kriegerische Tracht mag den Eindruck unterstützen. Dabei wird der anstrengende und den Sängern alles abfordernde Gesang mit großer Leichtigkeit zelebriert. Ein Fülle an musikalischen Ereignissen, von der man kaum glauben kann, dass sie lediglich von neun Sängern herrührt.

Heitere Note kommt dazu

Im Mittelteil, nach der Pause, wechselt die musikalische Grundlage. Die nun folgenden vier Kompositionen von Russudan Meipariani beziehen sich zwar auch auf das georgische Harmoniesystem, verarbeiten es aber nach den Regeln der westlichen Neuen Musik. Nun dominieren sich wiederholende Strukturen, inspiriert von Minimal music. Das geschieht so behutsam und facettenreich, dass das eine leicht ins andere übergeht. Die Grundmelancholie bleibt, wird aber auch gebrochen und gewinnt eine fast heitere Note dazu.

Ein weiterer gewichtiger Pol tritt hinzu. Russudan Meipariani sprach in den Einleitungsworten davon, sie wollte die Wucht der Männerstimmen mit der Wucht des improvisierten Orgelspiels Hans-Joachim Irmlers zusammenbringen. Irmler, dessen Spiel immer Vorhandenes dekonstruiert, scheint ein Destillat der Kompositionen eingefangen zu haben, das er nun, einleitend und begleitend, frei ließ. Seine Orgel umflog die Männerstimmen, näherte sich oben, dann von unten oder überholte sie. Diese vier Kompositionen, umrankt von den Orgeltiefen und – spitzen, boten einen wichtigen Perspektivwechsel, der die Bandbreite der Konzerts auf unerwartbare Weise ausgeweitet hat.

Überhaupt entzog sich alles an diesen beiden Konzerten der Erwartbarkeit. Die Offenheit aller beteiligten Künstler beschenkte das zahlreiche Publikum der beiden Studiokonzerte mit einem Erlebnis, das an kaum einem anderen Ort zu gewinnen ist.