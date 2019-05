Mehr Kompetenzen für Lothar Fischer

Der Gemeinderat der Stadt Scheer hat einstimmig eine Anpassung der Hauptsatzung beschlossen. Dies war aus zwei Gründen notwendig geworden: Zum einen wegen des Interkommunalen Gewerbegebiets IGI DOS, zum anderen weil die festgelegten Summen, die der Bürgermeister ohne Weisung des Gemeinderats bewirtschaften darf, durch die Kostensteigerungen inzwischen zu niedrig geworden sind. Die Hauptsatzung wurde an die Scheerer Situation angepasst. Die Stadt ist Mitglied eines weiteren Interkommunalen Gewerbegebiets, nämlich in Sigmaringen. Die Kompetenzen von Bürgermeister Lothar Fischer sind nun in beiden Verbandsversammlungen gleich.

Rechtsanwalt Till Bannasch war am Montag in die Sitzung gekommen, um die Satzungsänderung zu erklären. Die vier Bürgermeister aus Scheer, Mengen, Hohentengen und Herbertingen sollten über die gleichen Handlungsspielräume verfügen, wenn sie Rechtsgeschäfte für das Interkommunale Gewerbegebiet IGI DOS tätigen. Der Gemeinderat in Mengen hat die Änderung seiner Hauptsatzung bereits beschlossen. Die SZ berichtete.

Neuer Paragraf für Satzung

Die Anpassung der Hauptsatzungen in diesem Bereich schaffe Rechtssicherheit und vereinfache die Verhandlungen, die Planungen, Kauf und Verkauf von Grundstücken sowie deren Erschließung, erklärte Bannasch. Wenn die vier Bürgermeister nicht über die gleichen Rechte verfügen, könne es zu Verzögerungen kommen. Die kann dazu führen, dass Interessenten abspringen. So wurde ein neuer Paragraf 4a in die Hauptsatzung eingefügt.

Der Gemeinderat hat Bürgermeister Fischer mehr Handlungsspielraum bei künftigen Geschäften im Zusammenhang mit den Interkommunalen Gewerbegebieten gegeben. Er darf unbebaute Grundstücke bis zu einem Kaufpreis von einer Million Euro auf Grundlage eines von der Verbandsversammlung festgelegten Quadratmeterpreis tätigen, ohne Weisung des Gemeinderats. Anschließend muss er aber den Gemeinderat zeitnah informieren. Wenn die Summe über eine Million Euro liege, dann muss er den Gemeinderat im Vorfeld in die Entscheidung einbeziehen. Über den Begriff „zeitnah“ wurde kurz diskutiert: Bedeutet es in der übernächsten Sitzung? Rat Christoph Auer wollte es nicht so eng sehen und erklärte. „Wir arbeiten gut zusammen, wir werden informiert“, sagte er.

Im Zuge dieser notwendigen Anpassung wurden auch die Beträge verdoppelt, über die der Bürgermeister in Angelegenheiten der Stadt Scheer ohne Weisung des Gemeinderats verfügen kann. Bürgermeister Fischer darf nun im Einzelfall überplanmäßige Ausgaben bis zu 5000 Euro tätigen. Er darf Freigebigkeitsleistungen, die nicht im Haushalt stehen, bis zu 1000 Euro bewilligen. Er im Einzelfall kann Grundeigentum im Wert bis zu 25000 Euro im Einzelfall kaufen. Rat Christoph Auer sagte, er habe keine Bedenken, der Bürgermeister berichte ja. Außerdem könne der Rat immer noch den Notartermin platzen lassen, wenn er mit dem Kauf nicht einverstanden sei.

Beim Paragrafen über den Verkauf von Bauplätzen zeigte sich der Gemeinderat sehr großzügig. Da hatte Rechtsanwalt Bannasch einen Betrag in Höhe von 120000 Euro vorgesehen. Die Räte waren der Meinung, dass der Betrag unbegrenzt sein dürfe, wenn der Quadratmeterpreis des Grundstücks festgelegt ist; mit der Einschränkung dass ein Bauplatz pro Bewerber verkauft werde.