Maria Uhl singt seit 65 Jahren im Kirchenchor

In den Tagen um den 22. November herum gedenkt die katholische Kirche einer ihrer herausragenden Persönlichkeiten, nämlich der Heiligen Cäcilia. Sie soll der Legende nach im 3. Jahrhundert nach Christus in Rom gelebt haben. Bei der Eucharistiefeier am Freitag in der Barockkirche St. Nikolaus zitierte Pfarrer Pontian Wasswa die Patronin der musica sacra mit den Worten: „Egal was andere sagen: Wir stehen fest in Christus.“ Nach dem Gottesdienst stand ein gemütliches Beisammensein im Gasthaus „Zum Ochsen“ auf dem Programm, in dessen Mittelpunkt die Ehrung von Sopransängerin Maria Uhl stand, die dem Kirchenchor seit ihrem 14. Lebensjahr, mittlerweile 65 Jahre, die Treue hält.

Die Fäden der Cäcilienfeier liefen bei Pfarrer Pontian Wasswa und dem zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates Eugen Pröbstle zusammen. In einem Rechenschaftsbericht aus dem Stegreif,ließ Pröbstle das zurückliegende Jahr des Kirchenchors Revue passieren. Er sprach von einem Glücksfall, dass Hans-Peter Hirthammer sich vor knapp einem Jahr spontan bereit erklärt habe, die Leitung des Kirchenchors zu übernehmen. Während bei den Frauenstimmen neue hinzugekommen seien, würden bei den Männern dringend Tenöre und Bässe gesucht. Pröbstle richtete einen Appell an das starke Geschlecht, mitzuhelfen, eine über 200-jährige Tradition in Scheer aufrecht zu erhalten: Singen mache auch in einem Kirchenchor viel Spaß und sei zudem ein gutes Gedächtnistraining.

Von einem leichten Plus in der Kasse konnte Finanzverwalterin Irmgard Krebs berichten.. In einem ersten Resümee als neuer Dirigent des Kirchenchors zog Hans-Peter Hirthammer eine überraschend positive Bilanz. Obwohl ihm die Überalterung des Chors anfänglich zu denken gegeben hätte, habe er rasch festgestellt, dass „alle ja noch sehr gut singen“ könnten. Deshalb sei ihm sein Entschluss wesentlich leichter gefallen, die Chorleitung zu übernehmen und bereut habe er es nicht. Natürlich ist Hans-Peter Hirthammer seine 30-jährige Erfahrung als Chorleiter in Berg bei Ravensburg und in Einhart zugute gekommen.

Orgel wird 2019 eingebaut

Zur neuen Orgel, die derzeit von der Firma Tilman Trefz in Kernen-Rommelshausen nahe Stuttgart gebaut wird, führte Eugen Pröbstle aus, dass sich der Kirchengemeinderat im Februar 2019 vor Ort über den aktuellen Stand informieren werde. Geplant ist der Einbau der Orgel laut Pröbstle im April oder Mai des kommenden Jahres und bis Ende September 2019 sei mit der Fertigstellung zu rechnen.

Als „einen großen Ehrentag“ bezeichnete Pröbstle die Auszeichnungen für Maria Uhl für ihre 65-jährige Treue zum Chorgesang: Zum einen gab es den Ehrenbrief der Diözese Rottenburg-Stuttgart gezeichnet von Bischof Dr. Gebhard Fürst und zum andern den Ehrenbrief des Cäcilienverbandes. Es gehöre viel Opferbereitschaft dazu, über einen derart langen Zeitraum die Stimme als Gabe Gottes zu seiner Ehre erklingen zu lassen, nicht nur bei allen Hochfesten in der Kirche, bei Konzerten und anderen Anlässen, sondern auch jeden Montag, jahrein, jahraus im Probelokal.