Mann fährt ohne Erlaubnis

Ohne Fahrerlaubnis ist ein 43-jähriger Autofahrer am Dienstag in Scheer in eine Verkehrskontrolle geraten. Während der Fahrer im Fahrzeug vermeintlich nach seinem Führerschein suchte, ergab eine Recherche in den polizeilichen Systemen, dass das Dokument wenige Tage zuvor von der Staatsanwaltschaft Hechingen beschlagnahmt wurde, das teilt die Polizei mit.