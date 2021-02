,,Liebe Leute, uns geht’s gut“

„Trotz anhaltender Pandemie, mit Lockdown, testen und impfen, geht es uns gut“, das teilen die Bewohner des Pflegeheims Scheer mit. Zwar fehle das närrische Treiben – was für die Bewohner im Haus der Pflege St. Wunibald in Scheer immer einer der Höhepunkte des Jahres ist ,,Aber wir können nicht meckern“, so eine Bewohnerin. Und dann auch noch die tolle Dekoration, ,,das haben Kinder für uns gebastelt“, so die Bewohnerin. Auch Herr Dollenmaier und Frau Mann vom Jugend-DRK Scheer und Sigmaringen waren begeistert von den strahlenden Augen bei der Übergabe der Fenster- und Tischdekoration. ,,Das haben unsere Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren für Euch gebastelt“, so Dollenmaier. Und das tolle ist, die nächste Aktion läuft schon, denn bekanntlich kommt nach der fünften Jahreszeit das Osterfest. Auch hierfür basteln Kinder die Fensterdekoration. Das Pflegeheim freut sich über diese Kooperationen, denn es ist gut zu wissen, dass man nicht allein ist, heißt es in einer Pressemitteilung.