Lebensgefährlich verletzt: Mann prallt mit BMW gegen Baum

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitag gegen 23 Uhr auf der L268 von Wilfingen kommen in Richtung Heudorf gekommen. Das teilt die Feuerwehr am Wochenende mit.

Auto setzt Notruf ab

Der BMW kam kurz vor Heudorf nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich dabei lebensgefährlich und blieb im Fahrzeug eingeklemmt.

Der Fahrer muss aus seinem Wagen befreit werden. (Foto: Feuerwehr Mengen)

Da sein Fahrzeug mit einem sogenannten E-Call ausgestattet war, setzte das Fahrzeug aufgrund des Unfalls einen automatischen Notruf ab, der die Rettungskette in Gang setzte. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Scheer und Mengen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Rettungshubschrauber bringt Mann in Klinik

Da der Wagen durch den Aufprall massiv zerstört worden war, mussten die Feuerwehren hydraulisches Rettungsgerät einsetzen, um den Fahrer zu befreien. Der Fahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst stabilisiert und mit dem nachtflugtauglichen Rettungshubschrauber Christoph 11 aus Villingen-Schwenningen ins Krankenhaus.

Die Landstraße war etwa drei Stunden lang in beide Richtungen gesperrt.