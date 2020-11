„Kunst in der Papierfabrik“ als individuelle Verabredungen

Eckhard Froeschlin öffnet normalerweise Anfang November die Pforten seines Ateliers, um Neues zu präsentieren und mit Besuchern ins Gespräch zu kommen. Die neue Corona-Verordnung hat nun den ursprünglichen Plan, Kunstinteressierte am kommenden Wochenende einzuladen, zunichte gemacht. Doch Not macht erfinderisch: Froeschlin wird ab Montag, 9. November, bis zum Ende des Jahres jeweils von montags bis mittwochs ab 16 Uhr nach individuellen Verabredungen am Telefon oder per E-Mail Besucher aus jeweils einem Haushalt empfangen.

Froeschlins Künstlerbücher sind wahre Hochkaräter. 1200 Euro kostet sein neuestes Buch, das er als Band 41 in der Reihe „Edition Schwarze Seite“ präsentiert und das auf 30 Exemplare begrenzt ist: „Lasst und lachend Esel bohren!“ von Christian Friedrich Daniel Schubart. Der Autor und Musiker Schubart lebte von 1739 bis 1791. Zehn Jahre lang war der streitbare Schwabe, der mit seinen kritischen Texten gegen die absolutistische Herrschaft anschrieb, auf dem Asperg unter widrigsten Umständen gefangen gehalten worden. Geboren und aufgewachsen ist er in Aalen. Dort wird die Erinnerung an ihn lebendig gehalten. Dort erhielt Ena Lindenbaur den Kunstpreis der Stadt. Anlässlich ihrer Ausstellung entstand die Idee, gemeinsam ein Künstler-Buch mit meist unbekannten Texten von Schubart zu veröffentlichen. Für beide Künstler war es „Neuland, auf einer Druckplatte zu arbeiten“, so Froeschlin. Die zeichnerischen Elemente sind überwiegend von Lindenbaur und die flächenbetonten von Froeschlin. Die Textauswahl stammt ebenfalls von ihm: „Ich war mehrere Tage im Stadtarchiv von Aalen und habe sie aus den Originalen seiner Deutschen Chronik ausgewählt.“ Besonders angetan haben es ihm die gut geschriebenen aufmüpfigen Texte gegen die Obrigkeit. Das Buch auf edlem Büttenpapier beginnt mit einem Text gegen die Sklaverei und endet mit seinem bekannten Gedicht „An die Freiheit“.

Der 42. Band der Reihe, und mit 650 Euro günstiger, ist von Almut Schildberger. Sie stattete das Gedicht „Wer sein Herz aus der Brust reisst zur Nacht“ von Paul Celan mit Farbhochdrucken aus. Die Formen auf transparentem Japanpapier treten über die Seiten in eine Art Dialog. Dieser Band ist ebenfalls gewohnt sorgfältig ausgestattet und sehr sehenswert.

Froeschlin zeigt und offeriert gleichzeitig seine Jahresgaben-Radierungen, die bis Dezember zu einem Vorzugspreis verkauft werden. Bewährtes hängt neben Neuem. Zum ersten Mal arbeitete er mit „Silk Aquatint“. Wie immer interessiert ihn dabei die Grafik in der Malerei. Auch der Grafik-Kalender 2021 der Druckwerkstatt Matagalpa in Nicaragua wird zu sehen sein. Ein Kalender, der mit Farbholzschnitten und unter dem Titel „La vida buena – das gute Leben“ dieses in vielfältiger Weise interpretiert. Ein Mutmacher und Kunstereignis auf zwölf Blättern und in einer Auflage von 60 Stück.