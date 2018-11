Kukubü überzeugt mit neuem Theaterstück

Die Kunst- und Kulturbühne Scheer hat am Samstag in der Stadthalle in Scheer mit ihrem neuen Stück „Doswidanja, Anja!“ Premiere gefeiert.

Im Zentrum der von Regina Harlander verfassten Komödie stehen Rita und Alois Zeisig. Die Geschwister haben einen Trauerfall in der Familie zu beklagen, ihr wohlhabender Onkel Albert ist jüngst verstorben und hinterlässt weder Frau noch Kinder. Rita, die sich, wie sie nicht müde wird zu betonen, „stets aufopferungsvoll um ihren lieben Onkel Albert, Gott hab ihn selig, gekümmert hat“, hofft nun, im Testament entsprechend berücksichtigt zu werden und das Häuschen ihres Onkels zu erben. Als dann aber endlich das Testament verlesen wird, fällt Rita aus allen Wolken: Eine Fremde soll das Häuschen ihres Onkels erben, eine gewisse Anja Iwanowa. Schon am nächsten Tag steht die fesche Russin mit dem höchst zweifelhaften Ruf dann auch vor der Tür und verdreht auf Anhieb nicht nur Alois, sondern auch dem ein oder anderen männlichen Dorfbewohner den Kopf. Rita will ihrer neuen Nachbarin so schnell wie möglich auf (Nimmer-)Wiedersehen, auf Russisch „Doswidanja“, sagen und engagiert Detektiv Thomas um Licht in die verworrene Angelegenheit zu bringen. Wird es Rita mit seiner Hilfe und der Unterstützung ihrer Freundin Roswitha gelingen, der Russin das Erbe doch noch streitig zu machen?

Harald Schierl, stellvertretender Vorsitzender der Kukubü Scheer, steht dieses Jahr zum ersten Mal auf der Bühne der Stadthalle Scheer. „Es war viel Aufwand, mit den ganzen Proben kommt schon einiges zusammen“, berichtet er, „aber es macht auch sehr viel Spaß, wir haben eine entspannte Atmosphäre während den Proben und selbst wenn beim Auftritt etwas schiefgeht, hat man ja auch einen Riesenlacher.“ Seit August proben die Darsteller unter der Leitung von Regisseurin Doris Voggel für ihr neues Stück. „Wir haben dieses Jahr eine Mischung aus Schauspielern, die schon viele Jahre dabei sind oder nach ein paar Jahren Pause wieder eingestiegen sind, aber auch ganz neuen Gesichtern“, erklärt sie. Bei den Besuchern hat vor allen der Auftritt von Sabine Strobel Eindruck hinterlassen. Strobel, die kurzfristig für eine andere Schauspielerin eingesprungen ist, hatte gerade einmal zwei Wochen Zeit, sich auf die Rolle vorzubereiten. „Mir hat das Stück gut gefallen“, sagt Besucherin Vanessa Dehne, „eine Rolle in so kurzer Zeit zu lernen, das ist beeindruckend.“

Dank der vielen Helfer der Kukubü war für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt. Für die Veranstalter richtet sich der Blick aber nun auf das nächste Wochenende. „Wir spielen am liebsten vor vollem Haus“, sagt Regisseurin Voggel.

Dass das Stück „Doswidanja, Anja!“ überhaupt realisiert werden konnte, war keineswegs selbstverständlich. Als im vergangenen Jahr einige Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt ankündigten, war zunächst nicht klar, wie mit der Kunst- und Kulturbühne Scheer weitergehen sollte. „Der Verein war am Kippen“, berichtet Spielleiterin Doris Voggel, „also habe ich ein paar Leute zusammengetrommelt, damit es weitergehen kann.“ Andreas Heim, früherer Vorsitzender der Kukubü, ist stolz auf die Leistung seines Nachfolgers Achim Haga: „Ohne ihn hätten wir dieses Jahr nicht gespielt.“ Besonders freut Heim auch, dass einige junge Leute für den Vorstand dazugewonnen werden konnten. Harald Schierl, Neuling auf der Theaterbühne und seit diesem Jahr auch stellvertrender Vorsitzender der Kukubü, wohnt erst seit kurzer Zeit in Scheer. „Ich habe alles auf einmal gemacht“, erzählt er, „aber jetzt wohne ich hier, dann will ich mich auch einbringen.“

Auch im restlichen Vorstand gab es einige Änderungen. Andreas Heim übernimmt das Amt des Kassierers, Schriftführerin ist Jasmin Doser. Die Beisitzer sind Sabine Doser, Bianca Reger, Denise Christ, Patrick Voggel und Sven Schairer.