Krippenräume sollen bis März gebaut sein

Dem Kinderhaus Sonnenschein in Scheer stehen in den nächsten Wochen und Monaten größere Baumaßnahmen bevor. Die zweite Kinderkrippe wird im Modulsystem gebaut und an das bestehende Gebäude angedockt. Parallel dazu wird der Bereich der Kinderkrippe wegen eines beträchtlichen Wasserschadens, der vor mehr als zwei Jahren entstanden ist, saniert.

Nach langer Debatte hat der Gemeinderat am Montag das Architekturbüro Dorn beauftragt, das wirtschaftlichste Angebot für das containerähnliche Krippengebäude auszuwählen. Die Verwaltung bat die Prokura den Auftrag zu erteilen und die Lieferung in die Wege zu leiten.

Es gab zwei Gegenstimmen, weil der beantragte Zuschuss noch nicht bewilligt ist. So sei die Maßnahme in Anbetracht des Haushalts finanziell nicht zu schultern, erklärten die Räte. Die Gemeinde steht unter doppeltem Druck: Zum einen liegen die Anmeldungen der Kleinkinder vor, die ab März die Krippe besuchen möchten, zum anderen hat das Regierungspräsidium die Zuschüsse noch nicht bewilligt. Bürgermeister Lothar Fischer hat einen Antrag auf Förderung gestellt und hofft auf 120 000 Euro Zuschuss. Der Bescheid werde aber nicht vor April oder Mai vorliegen, erklärte er. Deshalb war die Debatte schwierig.

Architekt Patrick Dorn zeigte zunächst, wie das neue Modul aussehen könnte. Es hat eine Grundfläche von rund sechs auf zwölf Metern und eine Höhe von rund 2,70 Metern. In diesem Container ist alles untergebracht, was Kleinkinder brauchen: ein Schlafraum, ein Gruppenraum, Sanitäranlagen, dazu das Büro für die Erzieherinnen. Der Container wird in den Garten platziert, sodass er mit einer Überdachung mit dem bestehenden Kinderhaus verbunden werden kann. Die Außenwände werden fröhlich bunt gestaltet.

Zeitdruck ist groß

Wegen des Zeitdrucks lagen nur grobe Angebote vor. Insgesamt sind es fünf, die weitgehend vergleichbar sind. Details müssen erst mit den Herstellern noch besprochen werden. Es zeigte sich, dass die Container zwischen rund 66 000 und 106 000 Euro kosten. Hinzu kommen die Bodenplatte und die Anschlüsse. Die Firmen empfehlen, die Container zu überdachen und rundum abzudichten. Das Modul braucht keine eigene Heizung, die Leistung der bestehenden Anlage reicht, um die neuen Räume zu versorgen. Insgesamt kommt der Bau mit der Einhausung auf rund 200 000 Euro. Rat Rainer Kuchelmeister fand die Kosten sehr hoch: 3500 Euro pro Quadratmeter, da lohne sich doch ein Neubau. Architekt Dorn machte klar, dass ein Neubau teurer wäre. Rat Erwin Buck schlug einen Holzständerbau vor.

Rätin Liane Hildebrandt konterte, dass diese Lösungen nicht möglich seien, weil schnell gebaut werden müsse. Auch Rat Alexander Engenhart sah es so: „Wir hätten uns viel früher für eine Lösung entscheiden sollen. Wir sind schuld. Wir brauchen jetzt eine schnelle Lösung und müssen dafür mehr Geld ausgeben.“ Rat Christoph Auer ließ es so nicht ganz gelten: Man habe ja mit dem Hofgartencenter eine Lösung gehabt, die sich zerschlagen habe. Die Containerlösung im Garten sei aber die bessere, deshalb sollte der Architekt beauftragt werden, sie voran zu treiben.

Auch die Lieferzeiten wurden intensiv diskutiert. Die Hersteller geben Lieferzeiten von zwölf bis 20 Wochen an. Die Räte betonten, dass eine schnellere Lieferung bevorzugt sein sollte. Auf detaillierteren Informationen der Hersteller und die Entscheidung des Regierungspräsidiums könne man nicht warten, waren sich die meisten Räte einig. Bürgermeister Fischer sagte zu, das Regierungspräsidium nochmal anzurufen, doch gehe er nicht davon aus, dass er mehr über den Stand der Entscheidungen erfahren werde. Baubeginn sei aber nach Eingang des Antrags auf Förderung erlaubt und schade der Aussicht auf Förderung nicht, betonte er.

Die Räte beschlossen bei zwei Gegenstimmen, dass Architekt Dorn und die Stadtverwaltung das Projekt vorantreiben sollen. Bei den Verhandlungen mit dem Lieferanten solle aber unbedingt die Lieferzeit angesprochen werden. Wer schneller liefert, sollte berücksichtigt werden.