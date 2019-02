Klangliche Reise von Scheer bis zum Schwarzen Meer

Beim zweiten Bunten Abend des Fauststudios in der Alten Papierfabrik spielte die Gruppe „Rózsák“ aus Stuttgart. Die vier Frauen nehmen zurzeit in Scheer ihre zweite CD auf, die ihre speziellen Interpretationen von osteuropäischen Volks- und Tanzliedern zum Wiederhören zusammenfassen wird. Die Club-Atmosphäre in der Kantine des Tonstudios und die Musik bescherten den zahlreichen Besuchern einen ungewöhnlichen Abend.

Nah an der improvisierten Bühne saßen die Besucher auf Sesseln, Sofas und Stühlen. Manche mussten sich allerdings mit Stehplätzen zufriedengeben. Dies tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch. Joachim Irmler begrüßte das Publikum in seinem Fauststudio: „Volles Haus, was Besseres kann mir und den Musikerinnen, die sich mehr oder weniger dem Osten verschrieben haben, nicht passieren.“ Wer allerdings tanzen wolle, müsse sich irgendwie Raum schaffen.

Mit der kleinen Veranstaltungsreihe möchte das Studio gleichzeitig zeigen, „was man hier in Scheer so macht“. Und schon fingen die vier Frauen, die unter dem Namen „Rózsák“ – ungarisch für Rosen – seit 1986 zusammen vor allem Sinti- und Romalieder interpretieren, an zu spielen. Katharina Wibmer übernahm die Moderation: „Wir stehen ja quasi in der Donau und so passt es bestens, wenn wir die junge Donau bis zum Schwarzen Meer musikalisch begleiten.“

Leidenschaft für die Musik

Kennengelernt hatten sich die Musikerinnen in ihren Anfangsjahren als Puppenspielerinnen. Alle gehören inzwischen der Stuttgarter Kunst- und Theaterszene an. Als Musikerinnen sind sie jedoch ihrer Leidenschaft treu geblieben und treffen sich immer noch regelmäßig zum Spielen. Wibmer an der Geige, Petra Jänsch am Akkordeon, Monika Nuber am Kontrabass und Sigrun Kilger an der Gitarre sowie als Sängerin, die von ihren Kolleginnen beim Singen unterstützt wird.

Nuber kommt ursprünglich aus Langenenslingen und hat „Rózsák“ mit dem Fauststudio bekannt gemacht. Jan Wagner, der von Sigmaringen aus als Tontechniker nach Berlin gegangen ist, kam für die Einspielung ebenfalls nach Scheer. „Wir sind Seelenmusikerinnen“, so Widmer: „Und vielleicht haben wir ja alle etwas Slawisches in den Wurzeln.“ Die Rhythmen der speziellen Folklore würden immer wieder neue Interpretationen von langjährigen „Lieblingsstücken“ hervorbringen. Sie singen auf Ungarisch, auf Russisch oder Serbisch. Für sie seien Text und Musik eine Einheit. Und ohne die Sprache sprechen zu können, verstehen sie die Liedtexte und geben sie als Klangteil der Musik weiter.

Der Ausdruck von Gefühlen

Da geht es mal mit, mal ohne Gesang um Liebe und Leidenschaft, um Jugend und Alter, um Festtagsfreude und Trauer. Erzählt werden auch die Geschichten von Frauen, die so schön sind, dass „selbst der Großvater beim Anblick der Braut noch zwölf Tage zitterte“. Mit ungarischen Liebes- und Hochzeitliederns, Sinti- oder Romaliedern, aber auch mit einem Balkan-Tango laden sie zupfend, streichend und mit Akkordeon-Tasten zum Mitfühlen ein. Dann nutzten fleißige Helfer hinter der Theke tatsächlich den Raum zum Tanzen. Zum Repertoire gehört aber auch ein bulgarisches Partisanenlied, das den Freiheitskampf besingt.

Die meisten Titel sind bereits auf der 2003 erschienenen CD „Rózsák“ zu finden, andere wurden gerade erst im Nebenraum eingespielt. Im Sommer soll die neue CD mit weiteren „Fundstücken“ osteuropäischer Musik fertig sein. Vor der Zugabe bedankte sich Wibmer für die besonderen Arbeitsbedingungen in Scheer, wo alles zentral sei und man rundum versorgt werde. Hausherr Irmler lud nach dem Konzert zum Verweilen ein: „Wir haben uns gedacht, dass es euch gefällt – und ich hoffe, wir bleiben Freunde.“