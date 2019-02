Kinderhaus: Rat nimmt Entscheidung zur Container-Lösung zurück

Nachdem der Gemeinderat Scheer im Januar beschlossen hatte, die zweite Kinderkrippe in einen Container mit Gruppen- und Schlafraum sowie Sanitäranlagen unterzubringen und an das Kinderhaus Sonnenschein anzudocken, haben Bürgermeister Lothar Fischer und eine kleine Delegation eine Besichtigungsfahrt gemacht und sich einen solchen Kindergarten-Container angeschaut. Diese Besichtigung muss sehr ernüchternd gewesen sein. Sofort wurde im Hintergrund mit den Umplanungen begonnen. Am Montag haben Architekt Patrick Dorn und der Bürgermeister die neue Planung vorgestellt: Die neue Kinderkrippe wird ein konventioneller Bau sein und kein Modulbau.

Damit die Kleinsten, die ab März aufgenommen werden möchten, bald in die Krippe kommen können, ist die Sanierung der bestehenden Krippe angelaufen. Das Gebäude sei bereits komplett entkernt.

Rat Christoph Auer war bei der Besichtigungsfahrt dabei und berichtete: Der Container könne nur eine Übergangslösung sein. „25 Jahre hält so ein Gebäude nicht“, sagte er. Außerdem sei der Boden kalt und für Kleinkinder nicht geeignet. Im Sanitärbereich seien die Leitungen auf Putz montiert, das sei unhygienisch und schwierig zu reinigen. Dafür seien die Kosten von bis zu 100 000 Euro viel zu hoch. Bürgermeister Fischer fügte hinzu: Der Unterschied zwischen Hochglanzprospekt und Realität sei erschreckend gewesen. „Wir haben gesehen, das ist nicht die Lösung. Nun gilt es schnell sanieren und parallel dazu die neue Krippe bauen“, sagte er.

Schimmelbefall ist enorm

Architekt Dorn berichtete über den Stand der Sanierung der bestehenden Kinderkrippe. Der Wasserschaden sei so groß gewesen, dass die gesamten Krippenräume von Schimmel und Schwamm befallen seien. Es mussten alle Decken, Wände und Böden herausgenommen werden. Gutachter seien da gewesen und haben Proben genommen, um zu prüfen, ob es noch Schimmelstellen gebe. Die Versicherungsvertreter seien vor Ort gewesen und haben für diesen Schaden mehr Geld in Aussicht gestellt. Das Gesundheitsamt werde kommen und prüfen, ob alles schimmelfrei ist. Nun brauche es aber für die weiteren Arbeiten eine Ausschreibung und ein Baugesuch, sagte Architekt Dorn. Er hofft, dass die Kinder Ende Mai einziehen können.

Zum Neubau für die zweite Krippe zeigte er Pläne: ein Gruppenraum, ein Schlafraum, eine Küchenzeile und eine Verbindung zur ersten Krippe. Die bestehende Sanitäranlage wird gemeinsam genutzt. Die Vorteile seien, dass beide Krippen gleichwertig sind, dass die Qualität des Baus hochwertiger ist und durch die gemeinsame Nutzung von den Sanitäranlagen Synergien entstehen. Nachteile seien die höheren Kosten und die leichte Verzögerung der Fertigstellung, wobei dies durch die vorgezogene Sanierung der bestehenden Krippe ausgeglichen werde. Der Neubau soll in Trockenbauweise erfolgen. Die geschätzten Kosten liegen bei über 200 000 Euro.

Die Gemeinderäte waren mit der neuen Lösung einverstanden. Es wurde nach den Zuschüssen gefragt. Bürgermeister Fischer berichtete, dass mit einer baldigen Bewilligung gerechnet werden könne. Rat Andreas Merk betonte: „Wir können uns den Neubau nur leisten, wenn wir die Zuschüsse bekommen. Die Bewilligung muss also vor der Vergabe vorliegen.“ Das Gremium hob einstimmig den vorigen Beschluss für den Modulbau auf, beauftragte Architekt Dorn, das Baugesuch zu erstellen und die beschränkte Ausschreibung zu machen.