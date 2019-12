Kinder erwarten den Nikolaus am Donau-Ufer

Am Ufer der Donau herrschte helle Aufregung: Die Kinder und ihre Eltern warteten auf den heiligen Nikolaus, der angekündigt hatte, mit dem Boot zu kommen. Es war schon dunkel geworden. Das Ufer war mit weiß-rotem Band abgesichert. Es brannten Fackeln. Die Ministranten standen mit Kreuz und Fahne da. Es wurde musiziert und gesungen.

Lautlos kam das Boot des Heiligen die Donau runter. Er stand in voller Pracht in seinem Bischofsgewand vorne auf dem beleuchteten Bug. Die Kinder sahen, wie sich das Boot langsam näherte. Er war magisch. Die Spannung stieg. Es ist bereits Tradition, dass der Nikolaus über die Donau kommt und zusammen mit allen Kindern und ihren Familien in die Kirche zur Andacht geht. Die Kirche ist ihm geweiht, so ist der 6. Dezember auch Patroziniumsfest. „In Scheer ist alles anders: Da kommt der Nikolaus nicht mit dem Schlitten“, stellten Erwachsene lachend fest. „Das wäre auch schwierig ohne Schnee“, wurde geantwortet. Es herrschte beste Stimmung.

Am Ufer standen Hans-Peter Hirthhammer mit dem Akkordeon und Amelie Frank mit der Trompete. Sie spielten die Nikolauslieder. Kirchenrat Eugen Pröbstle begrüßte die vielen Familien über das Mikrofon und sang mit ihnen die beschwingten Nikolauslieder. Als er das Boot herannahen sah, sagte er: „Der Nikolaus hat eine große Reise hinter sich. Er hat uns nicht vergessen.“ Auf dem Wasser bot sich ein schönes Schauspiel: „Sogar die Schwäne schwimmen dem Nikolaus entgegen“, sagte Pröbstle begeistert. In der Tat, die großen Wasservögel waren von dem Licht und dem Geschehen neugierig geworden.

Prozession zur Kirche

Am Ufer stand Pfarrer Pontian Wasswa mit einer Fackel in der Hand und hieß den Nikolaus in Scheer Willkommen. Der Nikolaus stieg aus dem Boot. Die Kinder waren sichtlich beeindruckt. Eugen Pröbstle hielt eine kleine Ansprache. Der Nikolaus habe Scheer schon oft vor Hochwasser geschützt, er möge es in Zeiten des Klimawandels und der steigenden Gefahren weiterhin tun. Der Nikolaus begrüßte die Kinder und lud sie ein, mit ihm zur Kirche hinaufzugehen. Die große Glocke läutete hoch über der Stadt. Es war eine spektakuläre Prozession.

Der heilige Nikolaus, Pfarrer Wasswa und die vielen Familien zogen singend, von der Orgel begleitet, in die Kirche ein. Die Kirche war sehr voll. Pfarrer Wasswa erinnerte an die Geschichte des heiligen Nikolaus, Bischof von Myra, der in Rom verehrt wurde, bevor sich die Verehrung im zehnten Jahrhundert in den Norden über die Alpen verbreitete. Schulkinder gestalteten die Andacht mit: Sie sangen, sie erzählten die Legende von der Rettung auf dem Meer, sie trugen die Fürbitten vor.

Sie wurden alle eingeladen, nach vorn in den Chor zu kommen. Dort dankte der heilige Nikolaus den Kindern für die Gestaltung der Andacht, für die Lieder und Texte. Er erzählte ihnen, wie er früher als Bischof in einfacher Kleidung durch die Straßen ging und sich die Sorgen der Menschen anhörte. „Ich war als Bischof für die Menschen da“, sagte er. Er habe den Segen in die Häuser gebracht und dort geholfen, wo es Not gab. „Auch heute gibt es Menschen, die Hilfe brauchen und Menschen, die helfen“, sagte der Heilige.

Die Kirchengemeinde hatte bei den zwei örtlichen Bäckereien 250 Nikolaus-Männer aus Hefeteig bestellt. Der Heilige und Pfarrer Wasswa teilten sie an die Kinder und Erwachsenen aus. Anschließend waren alle eingeladen, im Gemeindehaus nebenan bei Glühwein, Punsch und Gebäck weiter zu feiern. Glückliche Kinder zogen den Berg hinunter.