Kinder erkunden die Backstube in Stetten

. (sz) - Um den zukünftigen Schulanfängern aus dem Kinderhaus Sonnenschein in Scheer einen Einblick in die gesunde Herstellung von Backwaren zu ermöglichen, wurde im Rahmen des Jahresthemas „Bewusste Kinderernährung“ eine Exkursion zum Backhaus Mahl in Stetten am kalten Markt geplant. Das Unternehmen wirbt mit dem Slogan „Wenn der Bäcker genau weiß, was alles in seinen Produkten steckt und es auch gerne verrät“ und verwendet laut eigenen Aussagen weder fertige Backmischungen noch Konservierungsstoffe, Reifungshilfen, künstliche Aromen oder Geschmacksverstärker.

Ein Großraum-Taxi von Taxi Strobel aus Ennetach holte die Kinder aus dem Kinderhaus ab und brachte sie nach Stetten, ohne das Kosten für das Kinderhaus entstanden. Die Kinder wurden im Backhaus Mahl schon erwartet. Nach einer professionellen Einweisung in die Hygienevorgaben und mit einer Schürze ausgerüstet, ging es auf eine Führung durch die Räume. Die Kinder staunten darüber, wie viel Kilogramm Teig täglich zu verschiedenen Backwaren verarbeitet werden.

Die verantwortliche Mitarbeiterin erklärte sehr kindgerecht die Funktionsweise der mannshohen Backöfen, der Knetmaschinen und Lagerräume für Korn und Mehl. Einen vorbereiteten Teig durften die Kinder dann noch kneten. Teigwürste wurden von den Kindern blitzschnell zu Zöpfen und Brezeln geformt. Dann ging die Führung weiter in die hauseigene Konditorei. Es roch lecker nach frischem Kuchenteig. Die Kinder durften den leckeren Pudding, der für Füllungen verwendet wird, probieren. Im Aufenthaltsraum genossen die Kinderhaus Kinder dann ihr eigenes Gebackenes.

Voller interessanter Eindrücke ging es zurück zum Taxi. Auf der Heimfahrt unterhielten sich die Kinder, was ihnen am besten gefallen hat. Die Kinderhaus Kinder konnten sich nicht entscheiden und waren sich einig „Alles“ war so toll.